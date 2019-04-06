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Ünlü sanatçılardan ’Polis Haftası’nda emniyet teşkilatına kutlama mesajları yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü ve “Polis Haftası” tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Kamu düzenini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere ünlülerden kutlama mesajları yağdı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü ve “Polis Haftası” tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kamu düzenini, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için mücadele eden polislere ünlülerden kutlama mesajları yağdı. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Coşkun Sabah’tan Hülya Koçyiğit’e, Metin Şentürk’ten Yavuz Bingöl’e, Cengiz Kurtoğlu’ndan Ajda Pekkan’a kadar onlarca isim Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü ve “Polis Haftası” kapsamında videolu kutlama mesajı yayınladı.
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Polis haftası” kapsamında, düzenlenen operasyonlardan oluşan kesitler ve 2018 yılında suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı verilerinin yer aldığı bir video klibi paylaşmıştı. İstanbul Emniyeti ayrıca “Polis Haftası” kapsamında 8 ülkeden polislerin katıldığı Uluslararası Polis Futbol Turnuvasına da ev sahipliği yapıyor.

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