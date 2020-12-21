MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler şoke oldu! Bambaşka biri oldu

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun'u görenler şoke oldu! Bambaşka biri oldu

21.12.2020 15:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylin Coşkun'un son görüntüsü herkesi şoke etti. Saç stilini değiştirdiğini söyleyen Coşkun'un bu halini görenler, "Aylin Coşkun'a hiç benzetemedik, estetik yaptırmış sanki ve "Yoksa Çin aşısı mı oldu?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Saç rengini değiştirip, perçem kestiren şarkıcı Aylin Coşkun, adeta bambaşka biri oldu.

unnamed

Hayranlarının tanımakta güçlük geçtiği ünlü şarkıcı sosyal medyada da olay oldu. Kimisi estetik yaptırdığını dile getirirken, kimisi de güzellik filtresi uyguladığını söyledi.

Aylin Coşkun altınlarını anlatmaya doymadı! 'Takı takmadan gidenleri eve bekliyorum'Aylin Coşkun altınlarını anlatmaya doymadı! 'Takı takmadan gidenleri eve bekliyorum'

aylin

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Estetikle bambaşka görünüme kavuşan ünlüler

Songül Karlı

Songül Karlı
Songül Karlı

Sima Şerafettinova

Sima Şerafettinova
Sima Şerafettinova

Yıldız Asyalı

Yıldız Asyalı
Yıldız Asyalı

Şarkıcı Zara

Şarkıcı Zara

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó

La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó
Hilal Altınbilek
Pınar Dilşeker

İrem Sak

İrem Sak
İrem Sak

Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Çağla Altunkaya
Ayça Çağla Altunkaya

Ayça Varlıer

Ayça Varlıer
Ayça Varlıer
Kubilay Aka
Lara
Nicky Minaj
Şükran Ovalı
Didem Soydan
Seda Güven
Bahar Candan
Ursula Corbero (La Casa De Papel - Tokyo)
Pelin Sönmez (Akasya Durağı - Dilek)
Danla Bilic
Kısmetse Olur- Cansel
Kim Kardashian
Kuşum Aydın
İrem Derici
Grup Hepsi - Cemre Kemer
Ebru Polat
Onur Büyüktopçu
Blake Lively
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
Petek Dinçöz
Hande Ataizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Dünyanın en güzel kadını seçildi!

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

Gaziantep'te kızını hastaneye götürmek isteyen baba vuruldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Netflix'in yeni dizisi pornografik bulundu! Tepki yağdı

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Diğer Haberler

Hugh Jackman'dan eski hissedarı olduğu şirket çalışanlarına 1,2 milyon dolar nakit hediye

Noel için 1,2 milyon dolar nakip para hediye etti

Top Beauty World 2020 listesine giren Hande Erçel'den cesur poz

Nispet pozu mu? Cesur paylaşımına beğeni yağdı

Ariana Grande ile Dalton Gomez nişanlandı

Ariana Grande nişanlandı

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in isyanı! 'Pijama değil'

İç çamaşırlı pozlarıyla olay oluyor! Pijama isyanı

Taner Ölmez'den müjdeli haber! Tarih belli oldu

Taner Ölmez'den müjdeli haber! Tarih belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesini paylaştı

Annesiyle karantina pozuna beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.