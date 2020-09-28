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Ünlü şarkıcı Azerin gözyaşları içinde paylaştı: Türkiye'ye TSK'ya...

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sanatçılarından Azerin, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların ardından paylaştığı bir videoda 6 köyün kurtarıldığı haberini verirken gözyaşlarına hakim olamadı. Azerin'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmaların ardından karşılıklı ilan edilen savaş hali ilanlarının ardından bir mesaj yayınlayan ünlü sanatçı Azerin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Azerbaycan’a destek çağrısı veren herkese teşekkür etti.

Azerin "Azerbaycan’ın yanında olan Türkiye’ye TSK’ya özellikle halkımıza, kardeşlerimizle omuz omuza dövüşmek istiyoruz diyenlerden Allah razı olsun. Bugün Azerbaycan, teke tekte Ermenistan’ı yenme gücü vardır. Güzel bir haber aldık ki 6 köyümüz geri alınmış. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Kusura bakmayın gözyaşlarımı tutamıyorum. Bunlar sevinç gözyaşlarıdır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı. Azer’in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Paylaştığı ikinci bir video ile gözyaşlarının sevinç nedeniyle olduğunu ve düşman karşısında hiçbir ağlamayacağını ordunun da halkında mert bir şekilde durduğunu dile getirdi. "Allah Çırpınırdı Karadeniz’i Karabağ’da da söylemeyi nasip etsin" şeklinde konuşan Azerin, "Gazan mübarek olsun Azerbaycan" diyerek sözlerini noktaladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Merak etmeyin, bi emre bakar. versinler emri ermenistan girer temizler öyle geliriz yaniniza can kardesler. ah keske verseler o emri.
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