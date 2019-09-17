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Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da konser verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da Ninova Park AVM’de düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM’de hayranlarıyla bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da konser verdi

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da Ninova Park AVM’de düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi.
Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM’de hayranlarıyla bir araya geldi. Diyarbakırlı gençlere keyif dolu anlar yaşatan şarkıcı, konserden sonra imza töreni gerçekleştirdi.
Zaman zaman izdihamın yaşandığı etkinlikle ilgili konuşan Tatlıöz, "Bu benim Diyarbakır’a ikinci gelişim, 8 yıl önce başka müzisyenlere eşlik ettiğim dönemlerde gelmiştim. Geldiğimde bir saat gezme fırsatı buldum, inanılmaz bir gelişim gördüm, Diyarbakır’da müthiş bir gelişme olmuş. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik, bütün Diyarbakırlı müzik severler buradaydı. Benim fan kulüpten tutunda tesadüfen gelen ve duyan müzikseverlerde dahil olmak üzere çok coşkulu ve enerjili tatlı bir gün geçirdik. Diyarbakır’da olmak çok güzel, inşallah yakın tarihte başka konserde Diyarbakır’a geleceğim. Ama bu sefer geldiğimde ortalama iki veya üç gün kalmayı düşünüyorum. Biraz gezmek istiyorum çünkü biraz evvel çok güzel tarihi yerlerden bahsettiler. Birçoğunu biliyorum ama bilmediklerimi de görmek istiyorum. Yeni kentleşen bölgesi çok büyümüş ben daha çok eski çarşıda gezdim. Yeni kentleşen bölge bu kadar değildi. Gerçekten çok büyümüş. İnsanları gerçekten çok sıcak babamla çıkıp kahve aldık, gezdik. Bu arada okullar açıldı, lütfen derslerinizi ihmal etmeyin, bu arada sosyal hayatınızı da ihmal etmeyin. Çok çalışın, çünkü Türkiye’nin eğitimli ve gelişkin insanlara ve gençlere ihtiyacı var. Akıllı genç beyinlere ihtiyaç var onlarda sizde mevcut” dedi.

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da konser verdi

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da konser verdi

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da konser verdi

Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz, Diyarbakır’da konser verdi

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