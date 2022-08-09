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Ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi

09.08.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcı Dua Lipa'ya, 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı takdim edildi.

Ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi

Kosova asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Kosova tarafından özel bir onura layık görüldü.
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"ÜLKEMİ TEMSİL EDEBİLMEK BENİ İÇİN ONUR"

Grammy ve Billboard ödüllü şarkıcıya 'Kosova Fahri Büyükelçisi' unvanı verildi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan 26 yaşındaki şarkıcı, "Ülkemi tüm dünyada temsil edebilmek benim için onur." ifadelerini kullandı.

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Kosova'dan İngiltere'ye göç eden Arnavut bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen şarkıcı, rekor kıran hit parçalarıyla ülkesi için gurur kaynağı oldu.

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelen şarkıcı "Kosova gençliği vize ve seyahat özgürlüğünü ve büyük şeyler hayal edebilmeyi hak ediyor." dedi.

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MÜZİK DÜNYASININ YÜKSELEN YILDIZI

Son yıllarda müzik dünyasının parlayan isimlerinden olan Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra’da dünyaya geldi.

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Lipa, 2008’de Kosova’ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu’na katıldı.

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Dua Lipa, daha sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Şarkıcı, 2015 ilk single’ını piyasaya sürdü.

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Dua Lipa
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