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  4. Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!

22.11.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki İzmirli şarkıcı Ebru Polat, cesur sahne kostümüyle sosyal medyayı salladı. Kırmızı elbisesiyle dikkatleri üzerine toplayan Polat'a yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur sahne kostümleriyle de adından söz ettiriyor. Kırmızı elbisesiyle beğeni toplayan Polat, belinden bacağına kadar inen dekoltesiyle olay yarattı. Takipçileri, Polat'a ''41 kere maşallah'' ve ''Efsanesin'' gibi yorumlarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!

Ebru Polat, cüretkar sahne kostümlerini sık sık sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk okuyan Polat, şöhret olmadan önce avukatlık yaptı. Ardından Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. 2007 yılında 'Çetin Ceviz' şarkısıyla müzik kariyerine adım atan Polat; Olanlar Oldu, Hava Çok Sıcak, Madam gibi birçok şarkı seslendirdi. Polat, şimdilerde Al Sana Haber programında yorumcu olarak yer alıyor.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, kalça dekolteli kostümüyle sosyal medyayı salladı!


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Ebru Polat
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