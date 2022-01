Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Azur Benan'a bakın!

2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Gülşen, evlendikten 1 yıl sonra anneliği tatmıştı. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin oğlu Azur Benan, şimdilerde 4 yaşında.

Tam adı Gülşen Bayraktar olan ünlü şarkıcı, liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvar bölümüne girdi ancak o dönem barlarda çalıştığı için okulu bırakmak zorunda kaldı.

1995 yılında bir barda keşfedilen Gülşen, albüm teklifi aldı ve şöhretin kapılarını araladı.

Be Adam, Of Of gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanınan Gülşen, 1996-2000 yılları arasında Murat Varol ile evli kaldı.

2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen'in, Azur Benan adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. İşte Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Azur Benan...