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Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

20.01.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sahne kıyafetleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Gülşen, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Gülşen'in 2017 yılında dünyaya gelen oğlu Azur Benan, büyüdü.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Gülşen, evlendikten 1 yıl sonra anneliği tatmıştı. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çiftinin oğlu Azur Benan, şimdilerde 4 yaşında.

Tam adı Gülşen Bayraktar olan ünlü şarkıcı, liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvar bölümüne girdi ancak o dönem barlarda çalıştığı için okulu bırakmak zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

1995 yılında bir barda keşfedilen Gülşen, albüm teklifi aldı ve şöhretin kapılarını araladı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

Be Adam, Of Of gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanınan Gülşen, 1996-2000 yılları arasında Murat Varol ile evli kaldı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

2016 yılında Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen'in, Azur Benan adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. İşte Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Azur Benan...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in gözlerden uzak büyüttüğü oğluna bakın!


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