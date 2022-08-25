Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden art arda paylaşımlar geldi! "Hemen serbest bırakın!"

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Gülşen'in tutuklanmasının ardından siyasilerden paylaşımlar geldi.

"HEMEN SERBEST BIRAKIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:



"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.

Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde.

Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s..tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"

"YARGIYI İKTİDARIN SOPASI OLARAK KULLANMAKTAN VAZGEÇİN"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gülşen’in sözlerine kesinlikle katılmıyorum. Bu sözler nedeniyle tutuklanmasını da doğru bulmuyorum. Yeter artık! Yargıyı iktidarın sopası olarak kullanmaktan vazgeçin."

CEMAL ENGİNYURT'TAN AÇIKLAMA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Gülşen tutuklandı. Sıra namaz kılmayanlar öldürülmeli diyende değil mi?"

ŞARKICI GÜLŞEN'E ART ARDA TEPKİLER

Öte yandan Gülşen'in imam hatip liselilerine yönelik sözlerine art arda tepkiler geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yıllarca imam hatiplerin kapısına zincir vurmaya çalışanlar, milletle hesaplaşmasını imam hatipler üzerinden yapanlar görüyoruz ki hâlâ bitmemiş. Milletimizin alın teri ile kurulmuş imam hatiplere ve imam hatiplilere yönelik çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Devletimizin güzide bir kurumunu, millî ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz. Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir. Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek; toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum. İmam Hatiplilere ya da bir başkasına karşı sorumsuz, ötekileştirici, aşağılayıcı, düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmak kimsenin haddi değildir.

"NEFRET ÜRETMEK BİR SANAT DALI DEĞİLDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır... Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Burada yapılan o küçük düşürme içeren, toplumun bir kesimini ötekileştirme noktasında ifade ortaya konulan bu açıklamayı biz zaten kınamak için işlemlerimizi başlattık. Yargı işlemlerini başlattı. Espri olarak nitelendirenler var. Bu espri değildir. Toplumun bir kesimini küçük görmeye yönelik bir mantıktır. Espri deyip geçiştirilecek bir şey değildir. Muhalefete çağrımız şudur siz bu tehdit dilinin neresindesiniz. Önünde mi arkasında mı karşısında mısınız? Bununla ilgili açıklama ortaya koyarsanız helalleşmeniz samimi mi değil mi bu millet de görmüş olur. Biz sahada teşkilatlarımızla beraber geziyoruz. Gündemi tehdit dili olanlara pabuç bırakmayacağız.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan İmam-Hatip Okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.

