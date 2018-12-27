MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Hakan Peker vasiyetini açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bir döneme şarkıları ve danslarıyla damga vuran Türk Popunun önemli isimlerinden Hakan Peker, vasiyetini açıkladı. Peker, "Ben öldükten sonra bütün şarkılarımı silsinler" açıklamasında bulundu.

Türk popunun yaşayan efsanesi Hakan Peker, 2. Sayfa'ya samimi açıklamalarda bulundu. "Müziği bırakınca unutulmaktan korkuyor musunuz" sorusuna Peker, " Ben unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Hatta ben öldükten sonra bütün şarkılarımı silsinler" dedi.

"BİR DAHA ALBÜM ÇIKARMAYACAĞIM"

Yeni albümü hakkında konuşan ünlü sanatçı, iki yıl sonra müziği bırakacağını söyledi. 2019'da çıkacak yeni albümünde bulunan bütün şarkılarına klip çekmek isteyen Hakan Peker, konserlerden sonra bir daha albüm çıkarmayacağını söyledi.

"BANA GÖRE HER ŞEYİN SONU VAR"

17 tane albüm yaptığını söyleyen Peker, "Müziği güzel yerde noktalamak istedim. Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim gibi düşüncelerim yok. Bana göre her şeyin bir sonu var, kendinizi de zaman ayırmanız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA TÜM ŞARKILARIMI SİLSİNLER"

Peker açıklamasına şu şekilde devam etti: Ben öldükten sonra Hakan Peker'i anma gecesi istemem. Böyle bir şey yaparlarsa ileride müdahale et."

"KONTRATI YUKARISIYLA YAPTI HERHALDE"

Ajda Pekkan'ın 20 yıllık albüm anlaşması imzalamasına ünlü popçu gülerek "Ajda abla kontratı yukarısıyla yaptı herhalde" diyerek esprili bir cevap verdi. Peker, "Allah uzun ömür versin inşallah 20 yıl daha yaşar, güzel ne diyeyim cevabıyla" röportajı noktaladı.

"KIRGIN OLDUĞU YORUMLARI YAPILDI"

Hakan Peker'in bu açıklamalarına program sunucuları, ünlü sanatçının yaşanan bazı tatsızlıklardan dolayı kırgın olduğu yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Peker vasiyet

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