Ünlü şarkıcı Hakan Peker vasiyetini açıkladı!

Türk popunun yaşayan efsanesi Hakan Peker, 2. Sayfa'ya samimi açıklamalarda bulundu. "Müziği bırakınca unutulmaktan korkuyor musunuz" sorusuna Peker, " Ben unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Hatta ben öldükten sonra bütün şarkılarımı silsinler" dedi.

"BİR DAHA ALBÜM ÇIKARMAYACAĞIM"

Yeni albümü hakkında konuşan ünlü sanatçı, iki yıl sonra müziği bırakacağını söyledi. 2019'da çıkacak yeni albümünde bulunan bütün şarkılarına klip çekmek isteyen Hakan Peker, konserlerden sonra bir daha albüm çıkarmayacağını söyledi.

"BANA GÖRE HER ŞEYİN SONU VAR"

17 tane albüm yaptığını söyleyen Peker, "Müziği güzel yerde noktalamak istedim. Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim gibi düşüncelerim yok. Bana göre her şeyin bir sonu var, kendinizi de zaman ayırmanız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"BEN ÖLDÜKTEN SONRA TÜM ŞARKILARIMI SİLSİNLER"

Peker açıklamasına şu şekilde devam etti: Ben öldükten sonra Hakan Peker'i anma gecesi istemem. Böyle bir şey yaparlarsa ileride müdahale et."

"KONTRATI YUKARISIYLA YAPTI HERHALDE"