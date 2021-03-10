Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi! Böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan'a geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yapılmıştı. Dün de kız kardeşinden alınan böbrek Taşıyan’a nakledildi. Ünlü sanatçının son durumuyla ilgili bilgi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle zor geçiren Hakan Taşıyan, böbrek naklinin ardından iyileşmeye başladı. Hayranlarının kendisinden gelecek bir haberi gözlediği Taşıyan'ın sosyal medya hesabından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Hakan Taşıyan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ameliyat süreci hakkında bilgi verildi:

"Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Miraç Kandilinizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle.