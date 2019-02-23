Ünlü Şarkıcı Hakkında 10 Ayrı Cinsel Taciz Suçlaması

Savcıya göre Kelly Cumartesi günü tutuksuz yargılanmayı talep etmek üzere mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Foxx, Kelly’nin yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Savcı, şarkıcının 10 suçlamanın her birinden suçlu bulunması ve yargıcın cezaları arka arkaya vermesiyle Kelly’nin 70 yıl boyunca demir parmaklıklar arkasında kalma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Cook County Eyalet Savcısı Kim Foxx, Kelly’nin 10 ayrı cinsel istismar vakasıyla suçlandığını, bunların dört mağduru hedef aldığını, olayların yaşandığı dönemde mağdurların en az üçünün 17 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Gerçek ismi Robert Kelly olan R&B sanatçısıyla ilgili suçlamalar bir belgesele de konu olmuştu. “R. Kelly’den Kurtulmak” adlı belgeselde çok sayıda kadın sanatçıyla ilgili cinsel taciz iddialarını dile getirmişti.

“I Believe I Can Fly” şarkısıyla bilinen şarkıcı ve yapımcı R. Kelly, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarını yıllardır reddediyordu. Bunlara son belgeselde yer alan iddialar da dahil.

Sanatçının anlaşmalı olduğu plak şirket Sony Music’in sahibi olduğu RCA ise geçen ay kendisiyle yolları ayırmıştı.

