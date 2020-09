Ünlü şarkıcı Halil Sezai tutuklandı

Tuzla’da 67 yaşındaki komşunu darp eden Halil Sezai, çıkarıldığı mahkemece “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklandı. Sezai, mahkemedeki sorgusunda, “Yaptığım hayvanlıktı, kendime yakıştıramıyorum. Keşke olaylar buraya gelmeseydi, çok pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi” dedi.

“Yaptığım hayvanlıktı, kendime yakıştıramıyorum”

Müştekinin küfre meyilli bir insan olduğunu söyleyen Sezai, “Sürekli küfrederdi. O sırada küfür etti. Bunun üzerine odunla ilgili espri havası kalmadığı için ben onu bıraktım. Olayın şokuyla ben bir an durakladım ve aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu. Onunla arkadaşlarım müdahale etmemesini isteyerek sarılıp konuşmak istedim. Ancak küfretmeye devam etti. Ana bacı sülale ağır sözlerle sövdü. Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Gerek böyle bir eylemle yaraladığım için gerekse müştekinin durumunu gözönünde bulundurduğumda yaptığımı tasvip etmiyorum. Odunla hiçbir şekilde vurmadım. Pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi. Bunun sebebi de o kişinin bana sürekli ağır küfürler etmesi olduğunu şu an net olarak hatırlıyorum” dedi.

“Keşke olaylar buraya gelmeseydi, çok pişmanım”

Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin kendisine saldırılarının da olduğunu aktaran Sezai, “Müşteki ile aramda yaşanan ezan diyaloğu oldukça farklı şekilde yansıtıldı. Ben orada müştekiye ’sen o cenabet ağzınla ezan mi okuyorsun’ diye kızıyorum. Zira daha öncesinde bize ’siz ancak porno film çekersiniz’ diye hakaret ederek elinde viski şişesi ile çekimlerimizi sabote ettiği olmuştu. Bu çekimlerde ezan açarak ’hadi şimdi de çekin pornonuzu’ diye bize hakaretlerde bulunuyordu. Ben hiçbir şekilde ezan ve dini kavramlarla kavga etmem. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş birisiyim. Konu farklı bir amaçla manipüle ediliyor. Keşke olaylar buraya gelmeseydi. Çok pişmanım” dedi.

Tutuklandı

Şüpheli Halil Sezai mahkemedeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, “Silahla Kasten Yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.