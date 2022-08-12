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Ünlü şarkıcı Justin Bieber paylaştı, tüm dünya onu izledi! Şemdinlili halay başı Sofi Ömer: Çok mutlu oldum

12.08.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve Sofi Ömer lakabıyla tanınan 'halay başı' Ömer Çelik (70), son günlerde Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın Instagram hesabından videosunu paylaştığı Sofi Ömer, yaşananlar sonrası ilk kez konuştu. Türkiye dışından birçok 'halay başı' teklifi aldığını ifade eden Çelik, ünlü şarkıcı Bieber'a da teşekkür etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Yayla köyünde oturan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Ömer Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Yöresel kıyafeti ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, Türkiye dışında da birçok seveni olduğunu söyledi...

Bölgeye has yöresel kıyafetiyle halay başı olduğu düğünlerde figürleriyle dikkat çeken Ömer Çelik’in görüntüleri, ilk olarak 8 yıl önce sosyal medyada paylaşıldı. 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, görüntülerle birlikte ünü artınca düğünlerin aranan ismi oldu.

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İRAN VE IRAK'TAN HALAY BAŞI TEKLİFLERİ ALDI

Hakkari ve çevre illerin yanı sıra İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler almaya başladı. 1'i engelli 10 çocuğu olan Ömer Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraktı. Ancak davet için evine gelen misafirlerin ısrarı üzerine yeniden düğünlere gitmeye başladı.

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BIEBER, 253 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yayla köyünde oturan Çelik’in halay performansı, dansıyla da ünlü olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’ın dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı, Sofi Ömer’in halay müziği yerine rap müzikle kurgulanan videosunu, 253 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hikayesinde paylaştı.

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"ÇOK MUTLU OLDUM"

Yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki ünlü şarkıcının, görüntülerini paylaşmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Çelik. 20 yaşından beri halay çektiğini söyledi. Çelik, "Özel olarak araçla beni evimden alıp, düğünlere götürüyorlar. Zamanla kendime ait birçok dans ve halay figürü de öğrendim. Düğünlerde yaptığım sıra dışı halaylar birçok sosyal medya hesabında paylaşıldı. Sadece Şemdinli'den değil, artık yurt dışından da teklif alıyorum. Videolarım paylaşıldıkça bu davetlerde artıyor. Eşimi kaybettikten sonra düğünlere ara vermiştim. Vatandaşların ısrarları üzerine tekrar mendilimi alıp, kaldığım yerden devam ettim. Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum. Şemdinli'den Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı gönderiyorum" dedi. (DHA)

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