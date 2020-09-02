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  4. Ünlü şarkıcı Lara’nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü

Ünlü şarkıcı Lara’nın ağabeyinin evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara’nın bu kez de kendisi gibi şarkıcı olan ağabeyi İzzet Keskin’in evinde yangın çıktı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2 ay önce trafik kazası geçirerek ölümden dönen şarkıcı Lara’nın bu kez de kendisi gibi şarkıcı olan ağabeyi İzzet Keskin’in evinde yangın çıktı. Eşyaların kül olduğu yangında Lara, üzüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştığı video ile duyurdu.
Yangın dün gece saatlerinde Cikcilli Mahallesi’ndeki 10 katlı bir apartmanın Lara’nın ağabeyi İzzet Keskin’in ait dubleks daire meydana geldi. Dumanların yükseldiğini göre çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzeri olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

“Ailem zor saatler yaşadı”
Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram’dan video ile paylaşan ünlü şarkıcı Lara, şunları söyledi:
“Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. İşim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi. Ailem zor saatler yaşadı. Şükür ki Rabbim can kaybı göstermedi, mala geldi ziyan. Allah kimseye yaşatmasın, üzerimizde var bir felaket ama hep inanırım ki Rabbim sevdiği kulunu imtihan eder şükürler olsun. Arayan binlerce mesaj atan bütün dostlarıma sevenlerime teşekkürlerimi iletiyorum hepinize dönüş tek tek şu anda yapamıyorum sağ olun” dedi.

Lara kazada ölümden dönmüştü
Diğer yandan Haziran ayında şarkıcı Lara yeğeniyle beraber kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü.

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