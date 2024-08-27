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Ünlü şarkıcı Mariah Carey'nin acı günü! Annesini ve ablasını aynı gün kaybetti

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.08.2024 10:59
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Amerikalı şarkıcı Mariah Carey, hem annesi Patricia hem de ablası Alison'ı aynı gün kaybetti. "All I Want For Christmas Is You" (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı ile her yıl Noel döneminde en çok dinlenen isimlerden biri olan ünlü şarkıcının annesi ve ablasını ölüm nedeni ise merak konusu oldu.

Şarkıları tüm dünyada popüler olan ünlü şarkıcı Mariah Carey hem annesi hem de ablasını aynı gün kaybettiğini duyurdu.

ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ

Grammy ödüllü şarkıcı Carey, "Annemi bu hafta sonu kaybetmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne yazık ki, beklenmedik şekilde gelişen olaylar neticesinde aynı gün ablam da vefat etti" dedi.

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55 yaşındaki şarkıcı, annesi vefat etmeden önceki hafta onunla vakit geçirmiş olduğu için memnun olduğunu da ekleyerek, "Annem ölmeden önce son günlerini onunla geçirebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir dönemde herkesin sevgisi, desteği ve mahremiyetime gösterdikleri saygı için çok minettarım" ifadelerine yer verdi.

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Carey'nin annesi ve ablasının ölüm nedenleriyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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İrlanda asıllı bir Amerikalı olan annesi Patricia Carey, 87 yaşındaydı ve eski bir opera sanatçısı vokal koçuydu. Ablası Alison ise 63 yaşındaydı. Annesi ve babası ayrıldığında ünlü şarkıcı henüz 3 yaşındaydı.

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