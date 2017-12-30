Ünlü şarkıcı metroda 'Trafik çok!'

Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...

2 / 19 Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.