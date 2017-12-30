MAGAZİN

Ünlü şarkıcı metroda 'Trafik çok!'

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 13:52 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Gayrettepe metrosunda, metroya binmeden önce çektirdiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı.

Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...

Metroyu tercih eden ünlüler

1 / 19

Simge Sağın

Simge Sağın
Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.
2 / 19

Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.

Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.
3 / 19

Didem Soydan

Didem Soydan
Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.
4 / 19

Mert Fırat

Mert Fırat
Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi.
5 / 19

Şenay Akay

Şenay Akay
Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.
6 / 19

Katie Holmes

Katie Holmes
Dünyaca ünlü oyuncu Katie Holmes New York metrosunda objektiflere takıldı.
7 / 19

, Rihanna

, Rihanna
8 / 19

Arda Turan

Arda Turan
9 / 19

Jessica Alba

Jessica Alba
10 / 19

Anne Hathaway

Anne Hathaway
11 / 19

Keanu Reeves

Keanu Reeves
12 / 19

Yavuz Seçkin

Yavuz Seçkin
13 / 19

Emma Watson

Emma Watson
14 / 19

Drew Barrymore

Drew Barrymore
15 / 19

Tom Hanks

Tom Hanks
16 / 19

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli
17 / 19

Tom Cruise

Tom Cruise
18 / 19

Hugh Jackman

Hugh Jackman
19 / 19

Olivia Wilde

Olivia Wilde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın metro

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.