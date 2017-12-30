Ünlü şarkıcı metroda 'Trafik çok!'
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Gayrettepe metrosunda, metroya binmeden önce çektirdiği pozunu Instagram sayfasında paylaştı.
Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen yerli ve yabancı ünlü isimlerden bazıları...
Metroyu tercih eden ünlüler
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Simge Sağın
Miş Miş şarkısıyla çıkış yakalayan ve Instagram hesabında 500 bine yakın takipçisi bulunan Simge Sağın, "Trafik çok" notuyla metroya bindiği fotoğrafını yayınladı.
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Öte yandan 35 yaşındaki Sağın daha sonra Gayrettepe metrosu etiketiyle story paylaşımı da yaptı. Sağın'ın Miş Miş şarkısı Youtube'da 165 milyon, Yankı şarkısı 90 milyon, Prens&Prenses parçası ise şu ana kadar 36 milyon tık aldı.
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Didem Soydan
Didem Soydan, Instagram hesabından Selin Türkmen ile birlikte metroda selfie çekerken fotoğrafını paylaştı.
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Mert Fırat
Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi.
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Şenay Akay
Best Model Of Turkey yarışmasıyla adını duyuran daha sonra mankenlik ve oyunculuk yapmaya devam eden Şenay Akay, Instagram hesabında "Metro" notuyla toplu taşımada seyahat ederken fotoğrafını yükledi.
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Katie Holmes
Dünyaca ünlü oyuncu Katie Holmes New York metrosunda objektiflere takıldı.
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