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Ünlü şarkıcı Moby'den almıştı! Leonardo DiCaprio evini 4,9 milyon dolara satıyor

25.01.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio, dört yıl önce ünlü şarkıcı Moby'den satın aldığı Los Angeles'taki evini kâr elde etmeden 4,9 milyon dolara satışa çıkardı.

Ünlü şarkıcı Moby'den almıştı! Leonardo DiCaprio evini 4,9 milyon dolara satıyor

Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio, ünlü şarkıcı Moby’den 2018’de satın aldığı Los Angeles'taki evini satmak istiyor. 47 yaşındaki Amerikalı aktör, ağustos ayında 5,75 milyon dolara satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı evini, bu defa fiyatını düşürerek satıyor.

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DiCaprio, ev için tam 4,895 milyon dolar fiyat biçti. Oysa evi satın alırken Moby’ye 4,91 milyon dolar ödemişti.

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1926 yılında Tudor dönemi (1485-1603 arası İngiltere ve Galler’de yaşandı) mimarisine uygun tasarlanan ev, bugünün moden mimarisiyle harmanlanmış görünüyor.

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Yüksek tavanlı, geniş odaları olan evin üç söminesi, gurme mutfağı, yemek odası, sinema odası, havuz ve spa’sı bulunuyor.

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İki büyük yatak odası, iki ek yatak odası, terası olan evin spor salonu, ofisinin yanı sıra banyolu ve buhar odalı bir misafir yatak odası bulunuyor.

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Sessiz ve sakin çevresi, ormanı andıran bahçesiyle ve özel çitleriyle ev, etraftan izole edilmiş gibi duruyor.

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Leonardo DiCaprio
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