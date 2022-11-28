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Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

28.11.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz müzik grubu The 1975'in dün gece San Diego'a gerçekleşen konserinde şoke eden anlar yaşandı. Daha önce sahnede bir kadın hayranını öpen Matty Healy, bu defa bir erkek hayranıyla öpüştü.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

The 1975 müzik grubunun gitaristi Matty Healy'nin sahnede erkek hayranını öptüğü anlar, sosyal medyada gündem oldu. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Matty Healy, kimliği belirsiz hayranıyla bir süre dans ettikten sonra onu kendine doğru çekti ve öptü.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Daha önce de sahnede çiğ et yiyerek gündem olan 33 yaşındaki şarkıcı Matty Healy, cuma gecesi verdiği konsere öpüştüğü anlarla damga vurdu.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Matty Healy, Las Vegas'taki konserinde de bir kadın hayranıyla öpüşmüştü. Gelen tepkilerden sonra açıklama yapan kadın hayran, ''Beni öpmeden önce sordu. Ayrıca ben 24 yaşında yetişkin biriyim'' dedi.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı

MATTY HEALY KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Matty Healy, Denise Welch ve Tim Healy çiftinin oğlu. Newcastle'da büyüyen Matty Healy, 10 yaşında Manchester'a taşındı. Ateist olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, LGBT'ye verdiği desteklerle tanınıyor. Matty Healy'nin adı, bir dönem Taylor Swift ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranıyla öpüştü! Görenler neye uğradığını şaşırdı


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