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  4. Ünlü şarkıcı Sia evlat edindi

Ünlü şarkıcı Sia evlat edindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sia bir erkek çocuk evlat edindiğini ve artık anne olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Sia evlat edindi

Peruklarıyla ünlenen şarkıcı ve söz yazarı Sia anne oldu. Bir erkek çocuk evlat edinen Avustralyalı şarkıcı henüz çocuğuyla ilgili detaylı bir bilgi vermedi.

GQ dergisine açıklamalarda bulunan ve artık resmi olarak bir anne olduğunu söyleyen Sia, daha önce de evlat edinmeyle ilgili konuşmuştu.

ABD’deki koruyucu aile sistemini anlatan Foster adlı belgeseli seyretmesinin ardından belgeseldeki bir çocuk için “Seni evlat edinmek istiyorum. Seni bulmaya çalışıyoruz. Benimle bir evin olacağını bilmeni istiyorum demişti.


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