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Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın karavan tatili!

18.08.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın tatil için yine karavanı tercih etti. Doğayla iç içe tatil yapmayı seven güzel şarkıcı, karavan kampından kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın karavan tatili!

Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Simge Sağın, konser maratonundan fırsat bulduğu anlarda karavanıyla tatil yaptı.

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Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren Simge Sağın, geçtiğimiz yıl ise karavanını yenilemişti.

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İzmir Gümüldür'deki kamp alanında doğanın keyfini çıkaran Simge Sağın, karavan tatilinden kareleri Instagram'dan paylaştı.

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Sağın paylaşımına "Kamptan kalan 2 kare" notunu düştü.

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Güzel şarkıcı geçtiğimiz ay ise tekne tatili yapmış ve o kareleri paylaşmıştı.

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Simge Sağın
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