Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın karavan tatili!

Son dönemde çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Simge Sağın, konser maratonundan fırsat bulduğu anlarda karavanıyla tatil yaptı.

Tatilini son 10 yıldır karavanda geçiren Simge Sağın, geçtiğimiz yıl ise karavanını yenilemişti.

İzmir Gümüldür'deki kamp alanında doğanın keyfini çıkaran Simge Sağın, karavan tatilinden kareleri Instagram'dan paylaştı.

Sağın paylaşımına "Kamptan kalan 2 kare" notunu düştü.

Güzel şarkıcı geçtiğimiz ay ise tekne tatili yapmış ve o kareleri paylaşmıştı.





