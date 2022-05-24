Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık mini şortuyla poz verdi! "Kemiklerin sayılıyor"

Felaket şarkısına yaptığı cover ile şöhret basamaklarını hızla çıkan Zeynep Bastık, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapıyor. Adı Mutluluk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Bastık, zaman zaman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

ZEYNEP BASTIK'TAN MİNİ ŞORTLU POZ

Ödüllü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda havuzun içinden verdiği bikinili pozuyla olay olmuştu.

Dubai'den paylaştığı o poz yaklaşık 160 bin beğeni almıştı.

Bastık bu defa aynadan çektiği mini şortlu pozunu paylaştı.

Ünlü şarkıcının o pozuna, "Kemiklerin sayılıyor", "Eridin gittin" gibi yorumlar yapıldı.





