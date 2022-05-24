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  4. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık mini şortuyla poz verdi! "Kemiklerin sayılıyor"

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık mini şortuyla poz verdi! "Kemiklerin sayılıyor"

24.05.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Ezhel'in Felaket şarkısını yorumlayan Zeynep Bastık, son zamanların en çok dinlenen şarkıcılarından biri oldu. Şarkılarının yanı sıra Instagram pozlarıyla da adından söz ettiren 28 yaşındaki şarkıcı, ayna karşısında poz verdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık mini şortuyla poz verdi! "Kemiklerin sayılıyor"

Felaket şarkısına yaptığı cover ile şöhret basamaklarını hızla çıkan Zeynep Bastık, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapıyor. Adı Mutluluk, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Bastık, zaman zaman cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

ZEYNEP BASTIK'TAN MİNİ ŞORTLU POZ

Ödüllü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda havuzun içinden verdiği bikinili pozuyla olay olmuştu.

Ünlü şarkıcı Zaynep Bastık mini şortuyla poz verdi!

Dubai'den paylaştığı o poz yaklaşık 160 bin beğeni almıştı.

Ünlü şarkıcı Zaynep Bastık mini şortuyla poz verdi!

Bastık bu defa aynadan çektiği mini şortlu pozunu paylaştı.

Ünlü şarkıcı Zaynep Bastık mini şortuyla poz verdi!

Ünlü şarkıcının o pozuna, "Kemiklerin sayılıyor", "Eridin gittin" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Zaynep Bastık mini şortuyla poz verdi!

Ünlü şarkıcı Zaynep Bastık mini şortuyla poz verdi!

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Zeynep Bastık
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