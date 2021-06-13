Ünlü şarkıcıdan ilk poz geldi! Can Bonomo oğlu Roman ile ilk karesini yayınladı!

İlk olarak Şaşkın adlı şarkı ile büyük bir çıkış yapan ünlü şarkıcı ayrıca rol aldığı Yalan Dünya, Jet Sosyte gibi dizilerde de kendini göstermişti. 2012 yılında ülkemizi "Love Me Back" adlı şarkıyla Eurovision'da temsil eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda baba olmanın sevincini yaşamıştı. Oyuncu eşi Öykü Karayel ile önceki gün oğullarını gezmeye çıkarak Bonomo, oğlu 'Roman' ile ilk kez fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı...

Can Bonomo oğlu ile ilk kez objektif karşısına geçti!

2018 yılında ünlü oyuncu Öykü Karayel ile hayatını birleştiren şarkıcı Can Bonomo, oğlu Roman ile ilk karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Alternatif rock türünde yaptığı şarkılar ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı son zamanlarda baba olmanın sevincini yaşıyor.

İlk karesini yayınladı Önceki gün oğlu ve eşi ile parka hava almaya çıkan ünlü şarkıcı, Roman adını verdikleri oğlu ile ilk kez objektif karşısına geçerek bu pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Kısa sürede 70 binden fazla beğeni alan fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı.

'Adınla yaşa canım oğlum' Nisan ayında dünyaya gelen oğulları ile bu kareyi yayınlayarak altına 'Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla.' notunu düşmüştü.

Müjdeli haberi böyle verdi Ünlü çift güzel haberi ise yeni yıla girmeden bu karelerini hayranları ile paylaşarak 'Hey alttaki küçüklük Roman Bonomo! Yeni yılda görüşürüz' sözleriyle müjdelemişti.

Eşini hamilelik sürecinde hiç yalnız bırakmayan ünlü şarkıcı, sık sık sosyal medya hesabından eşi Karayel ile pozlarını yayınlamaya devam etti.

Amacı destek olmaktı Geçtiğimiz haftalarda Demet Evgar'ın SMA hastası bir bebek için başlattığı kampanyaya katılan şarkıcı bu karesini yayınlayarak 'Pek sevdiğim bu şapkam beni hiçbir konserimde yarı yolda bırakmadı. Şimdi Miran'ımız için @miranahayatol hesabında açık arttırmada!' notunu düşmüştü.

O yoruma ateş püskürdü Can Bonomo'nun destek için katıldığı o kampanyaya gelen İsrail yorumu ise epey öfkelendirmişti. Bonomo ise kendisine gelen o anlamsız yoruma ateş püskürdü.

"Bu dünyanın problemi sizlersiniz" Sinirlerine hakim olamayan şarkıcı, bir instagram kullanıcısı tarafından yapılan o yoruma “Ben İsrail asılı değilim İspanyol kökenli bir Türk’üm” şeklinde sözlerine başlayan Bonomo, ırkçılık yapılmadığı sürece bunlar aklıma dahi gelmiyor ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Bonomo, “Bu dünyanın problemi sizlersiniz. İşin b*ktan kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor. Bir azınlığı köşeye sıkıştırmakta, ona zorbalık etmekte beis görmüyorsunuz” dedi.