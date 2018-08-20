Ünlü şarkıcıdan olay poz! Bu kez üstsüz paylaştı

Fiziğine olan güvenini gözler önüne seren Rita Ora, bu kez üstsüz poz verdi.

Rita Ora paylaşımıyla olay yarattı

1 / 123 Geçtiğimiz günlerde paylaştığı eski fotoğrafıyla olay yaratan Rita Ora, bu kez üstsüz poz verdi.

2 / 123 Objektiflerden gözünü ayırmadan verdiği pozla takipçilerinin beğenisini toplayan Rita Ora, paylaşımıyla kusrsuz fiziğini gözler önüne serdi.

3 / 123 27 yaşındaki şarkıcı elleriyle sansürlediği fotoğrafıyla 300 binden fazla beğeni topladı.

4 / 123 OLAY PAYLAŞIM! Rita Ora, son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

5 / 123 Bu kez teknenin dümenine geçen ünlü şarkıcı seksi bikinisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

6 / 123 Instagram'ı en sık kullanan ünlüler arasında yer alan Rita Ora, zaman zaman uzun yaz tatilinden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

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10 / 123 Rita Ora, son olarak 2014 yılında çekilmiş bir pozuyla olay yarattı.

11 / 123 Göğüslerini bantla kapatan Rita Ora, hemcinsiyle bakın nasıl poz veriyor...

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13 / 123 Güzel şarkıcı Rita Ora dünya turnesine bir süre ara verdi ve annesiyle birlikte Monaco'da tatil yapmaya başladı.

14 / 123 Şarkıcı Rita Ora, son bir aydır İsveç, Türkiye, Dublin, New York derken dünyayı dolaşıyor ve konserler veriyordu.

15 / 123 Ancak Rita bu kez çalışmaya biraz ara verdi ve annesi Vera ile küçük bir kaçamak yapmaya karar verdi.

16 / 123 Ora ve çok benzediği annesi Vera, Pazartesi gününden beri Monaco'da tatil yapıyor.

17 / 123 27 yaşındaki şarkıcı ve annesi, özel jetleriyle şehre geldi.

18 / 123 Anne-kız, tatillerine başladığından beri Rita Ora Instagram'dan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

19 / 123 Rita, Instagram'daki 13.6 milyon hayranı ile hem kendi fotoğraflarını hem de güzeller güzeli annesini paylaştı.

20 / 123 Ora, takipçilerinden yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

21 / 123 Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda son şarkısı "Girls"ün biseksüel deneyimlerini anlattığını itiraf etmişti.

22 / 123 Güzel şarkıcı bu açıklaması hayranlarından tepki almıştı.

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28 / 123 RITA ORA'NIN AYAĞINI EMDİ Rita Ora, şezlongunda kitap okurken sevgilisi ayağını emdi.

29 / 123 Fakat Rita Ora sevgilisiyle ilgilenme niyetinde değildi.

30 / 123 Ünlü şarkıcı, sevgilisinin ilgisine karşılık vermek yerine kitabıyla ilgilenmeyi tercih etti. Romantik Toskana gezisinde ortaya çıkan bu ilginç görüntüler objektiflere saniye saniye yansıdı.

31 / 123 Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Rita Ora, Instagram hesabından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmedi.

32 / 123 İşte Rita Ora'nın beğeni yağmuruna tutulan o fotoğrafı...

33 / 123 TÜM GÖZLER ONA DÖNDÜ! Beverly Hills'de gece gezmesine çıkan Rita Ora, kıyafetiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

34 / 123 BEYAZ ELBİSESİYLE GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ 27 yaşındaki pop şarkıcısı tüm vücudunu kaplayan transparan elbisesiyle kendisine bakan gözleri şaşı etti.

35 / 123 Dantel elbise, beyaz tülle tamamlanarak yırtmaçla hareketlendirilen dantel elbise gelinlikten ilham alınarak tasarlanmış.

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49 / 123 Brit Awards'dan 24 saat sonra İtalya'ya gitmek için harekete geçen Rita Ora, uçakta iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.

50 / 123 Özel jetle uçan güzel şarkıcı sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilginç yolculuğunu belgelemekten geri kalmadı.

51 / 123 Hala önceki gecenin etkisinde olduğunu itiraf eden Rita Ora, gideceği yere yolculuğu esnasında hazırlandı.

52 / 123 İşte o yolculuk esnasında yaşananlar...

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57 / 123 Ünlü şarkıcının paylaştığı kareleri Photoshop harikası olarak gören kullanıcılar 27 yaşındaki şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tutarken, beğenenlerse albüm kapağı kadar kusursuz bir kare olduğunu savundu.

58 / 123 İddialar karşısında sessizliğini koruyan güzel şarkıcının o pozlar...

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67 / 123 RITA ORA'NIN ZOR ANLARI 60. Grammy Ödülleri, New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

68 / 123 Elbette ki geceyi görkemli yapan, birbirinden ihtişamlı kıyafetleriyle geceye katılan konuklardı.

69 / 123 Bunların başında da şarkıcı Rita Ora geliyordu.

70 / 123 27 yaşındaki İngiliz şarkıcı, siyah kadife tuvaletiyle kusursuz görünüyordu.

71 / 123 Rita Ora kıyafeti yüzünden zor anlar da yaşadı.

72 / 123 Rita Ora, siyah stilettolarıtyla tamamladığı derin yırtmaçlı elbisesiyle yürümekte zorlandı.

73 / 123 Ünlü şarkıcı frikik vermemek için çok uğraştı ve geceyi kazasız kapatmayı başardı.

74 / 123 Hollywood'daki cinsiyet ayrımcılığını ve taciz olaylarını protesto eden ünlüler kırmızı halıya beyaz güllerle çıktı.

75 / 123 Rita Ora da straplez elbisesinin göğüs kısmına beyaz gül takmayı ihmal etmemişti.

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78 / 123 RITA ORA'DAN ÜSTSÜZ PAYLAŞIM Şarkıcı Rita Ora, Grinin Elli Tonu filmini adeta yeniden çekti! 2015 yapımı filmde de küçük bir rolü olan Rita Ora, paylaştığı siyah beyaz fotoğrafla kalp atışlarını hızlandırdı.

79 / 123 27 yaşındaki şarkıcı, Aspen'de ünlü arkadaşlarıyla kayak tatili yapıyor.

80 / 123 Yeni yılı eksi 9 derecelik sıcaklığıyla Aspen'de karşılayan Rita Ora, çırılçıplak bir fotoğrafını paylaştı.

81 / 123 Ora, Damon Baker'ın çektiği fotoğrafın altına şu notu düştü:

82 / 123 "Merhaba ben Rita, tanıştığımıza memnun oldum 2018!"

83 / 123 Yeni yılı Sofia Richie ve Paris Hilton gibi isimlerle karşılayan şarkıcının model arkadaşları da onu yalnız bırakmadı. Aynı yılın Ağustos ayında ise ilk albümünü yayınlayan güzel yıldız, İngiltere'de hemen bir numaraya oturarak müzik piyasasında ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.

84 / 123 1990 doğumlu Rita Ora, 2012 yılının Şubat ayında DJ Fresh ile birlikte yaptığı "Hot Right Now" adlı şarkıyla üne kavuşmuştu.

85 / 123 2017'Yİ BÖYLE KAPATTI 27 yaşınaki ünlü isim Instagram hesabından sadece tanga giydiği üstsüz fotoğrafını paylaştı. İçindeki serseriyi dinlediğini söyleyen Rita Ora, bu paylaşımıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

86 / 123 FOTOĞRAFLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR Sansürlemek istediği bölgesini kollarıyla örten Ora, fiziğiyle hayranlarının büyük beğenisini topladı.

87 / 123 ALTIN DİŞ YAPTIRDI Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı altın dişle dikkatleri üzerine çekmişti.

88 / 123 Madonna, Rihanna, Lana Del Rey, Miley Cyrus, Lady Gaga, Charlie Sheen ve Justin Bieber’da görmüştük. Geçtiğimiz yıl ise ünlü model Kendall Jenner’ın kaplama yerine iki dişini çektirerek yerine altın diş taktırması yılın en konuşulan konusu olmuştu.

89 / 123 Bu kervana katılan son ünlü ise Rita Ora oldu. Paylaşımı, sosyal medyada takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

90 / 123 'ÇÜRÜK DİŞ GİBİ!' Kimi takipçileri ise Rita Ora'nın yaptığı değişimden memnun kalmadıklarını “Çürük diş gibi görünüyor” diyerek gösterdi.

91 / 123 Rita Ora'nın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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