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  4. Ünlü şarkıcıya 22 kilo verdiren intermittent fasting diyeti! Tüm sırları burada...

Ünlü şarkıcıya 22 kilo verdiren intermittent fasting diyeti! Tüm sırları burada...

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2020 09:13 | Son Güncelleme

Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz aralıklı oruç diyeti (intermittent fasting), yemeğin ne zaman yenileceğinin ve ne zaman yenilmeyeceğinin belirlendiği bir diyet sistemi. İsminde oruç geçse de oruçtan farklı olarak, yemek yenilmediği halde kalorisiz içeceklerin tüketilmesi serbesttir. Farklı şekillerde uygulanan bu diyetin ayrıntılarına gelin birlikte göz atalım.

Ünlü şarkıcıya 22 kilo verdiren intermittent fasting diyeti! Tüm sırları burada...

Fazla kiloya sahip insanlar kendilerine en uygun, en hızlı kilo verdirecek diyeti arıyorlar. Bir süre diyet yapıp diyeti bıraktıktan sonra tekrar kilo almaya başlayan insanlar çevremizde hiç de az değil. Aralıklı oruç diyeti ise yaşam tarzı haline getirilebilecek diyetlerden biri olmaya aday. Çünkü çok katı yenilecek-yenilmeyecek listelerinden ziyade yemeğin ne zaman ve nasıl yenileceğini belirleyen bir sisteme sahip. Aralıklı oruç diyetinin nasıl uygulandığını ve kimlere uygun olduğunu yazımızın devamında bulabilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ (INTERMITTENT FASTING) NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Aralıklı oruç diyetinin farklı uygulama şekilleri bulunuyor. Bunlardan günlük rutininize uyan hangisiyse onu seçip uygulayabilirsiniz.

  • Günlük aralıklı oruç olarak bilinen türünde günlük iki öğün şeklinde beslenilir ve öğünlerin arasında 8 saatlik boşluk bulunur. Son öğünden itibaren ise ertesi gün ilk öğüne kadar hiçbir şey yenilmez. Örneğin; ilk öğününüz olan kahvaltınızı saat 10:00'da yediniz. Bir sonraki öğününüzü bundan 8 saat sonra yani saat 18:00'da yemeli ve ertesi gün saat 10:00'a kadar başka bir öğün ya da atıştırmalık tüketmemelisiniz. Aralıklarda su, kahve, bitki çayı gibi şekersiz ve kalorisiz içecekler tüketebilirsiniz.

  • Gün aralıklı oruç 5:2 olarak formülize edilebilir. Yani haftanın 5 günü normal bir şekilde beslenirken 2 gün günlük ihtiyacınızın %25'i oranında kalori alımı gerçekleştirilir. Kalori alımının az olduğu iki günü peş peşe değil aralıklı uygulamanız gerekiyor.

  • Alternatif gün aralıklı oruçta ise bir gün normal beslenirken diğer gün 24 saatlik açlık gerçekleştirilir.

  • Haftalık aralıklı oruçta haftanın yalnızca 1 gününde 24 saatlik açlık gerçekleştirilirken diğer 6 gün normal beslenmeye devam edilir.

    • ARALIKLI ORUÇ DİYETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    Kalori alımının kısıtlanması hem uygulanış açısından zordur hem de vücut üzerine insülin direnci gelişimi gibi olumsuz etkileri gelişebilir. Aralıklı oruç diyeti üzerine yapılan bir araştırmada 3 haftalık aralıklı oruç diyeti uygulamasından sonra HDL yani iyi kolesterolün arttığı, bir başka çalışmada da vücuttaki yağ oranının %25 oranında azaldığı gözlenmiştir. Vücut tüm depo karbonhidratlarını bitirdikten sonra yağ yakımına başlar. Aralıklı oruç boyunca aç kalınan süreler vücudun yap yakımını hızlandırır.

    Açlık durumunda hücre ve dokularda onarımın hızlandığı ve toksik maddelerin uzaklaştırıldığı biliniyor. Aslında vücudunuzu aç bırakarak vücudun kendini temizlemesine müsaade etmiş oluyorsunuz.

    KİMLER ARALIKLI ORUÇ DİYETİNİ UYGULAMAMALI?

    Uzun süreli açlığın etkileyeceği hastalıklara ya da bünyeye sahip kişiler aralıklı oruç diyetini uygulamamalıdır. Diyabet, tansiyon, kalp-damar hastalıkları, ileri yaş, hamilelik durumlarında bu diyet uygulanmamalı. Ayrıca çocukların uygulaması da önerilmez.

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