Ünlü şarkıcıyla açılış yaptı, 3 bin et dürüm 1 saatte tükendi

Bursa’da açılışta dağıtılan 3 bin adet et dürüm 1 saat içinde tükendi. Ademm Usta döner, çorba ve künefe salonu açılışında sahne alan Fatih Bulut, ’Çok sevdim yalan oldu’ şarkısı ile Kestellileri kendinden geçirdi.

Bursa’da ilk şubesi açılan Ademm Usta döner, çorba ve künefe salonu, sabahın ilk saatleriyle doldu taştı. 500 kilogram etin bulunduğu döner, kısa sürede tükendi. 3 bin adet hazırlanan et dürümden almak için vatandaşlar bir biriyle yarıştı. 7 gün 24 saat Bursa halkına Kestel’deki şubesinde hizmet vereceklerini belirten firma sahibi Adem Usta, kısa süre içerisinde arz ve talebe göre diğer ilçelere de hizmet götüreceklerini söyledi. Kestel’e yakışır bir mekan açtıkları için mutlu olduklarını dile getiren Adem Usta, “Yaklaşık 6 aylık bir çalışma sonunda böyle bir mekanı ortaya çıkardık. Özellikle kalitemiz ve fiyatlarımız da iddialıyız. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Tahminen 500 kilogram et dağıtıldı. Dağıtılmaya da devam ediyor. Yaklaşık olarak 3 bin porsiyon dürüm ikram ettik. İnşallah beğenilmiştir. Açılış heyecanı ve yoğunluğuyla aksaklıklar olmuş olabilir. Burada sadece döner olmayacak. 10 çeşide yakın çorbamız olacak. Bunun haricinde öğlenleri özel getirdiğimiz kuru fasulyemiz olacak. Tatlı olarak da Hatay’dan getirdiğimiz ustamızın elinden künefe sunumumuz olacak” dedi.

Beğenmediği hiçbir şeyi kimseye ikram bile etmediklerini belirten Adem Usta, “Malzemeleri seçerken titizlikle araştırıyoruz. Dönerimizde sadece dananın budunu kullanıyoruz. Kendimize özel sosumuzla harmanlıyoruz. Kestel’e açtığımız ilk şubemizin ardından inşallah ilerleyen zamanlarda arz ve talebe göre diğer ilçelere de şubeler açacağız. Bizim özelliğimiz 7 gün 24 saat kaliteli hizmet vermek” diye konuştu.

Açılışın ardından sahne alan Fatih Bulut ve Adem Gümüşkaya ise Kestellilere unutulmaz bir gün yaşattı. Vatandaşlar özellikle Fatih Bulut’un ‘çok sevdim yalan oldu’, Adem Gümüşkaya’nın ise ‘adını dağlara yazdım’ şarkısı ile kendinden geçti. Açılışa ayrıca Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve çok sayıda davetli katıldı.