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Ünlü şef Danilo Zanna 'Maymun beyni yedim' itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

İtalyan şef Danilo Zanna, bugün katıldığı canlı yayında dünyada yediği en ilginç yemeğin maymun beyni olduğunu söyledi. Danilo'nun 'Maymunun bir parçasını yedim' demesi sunucuları şaşkına çevirdi.

Sunduğu yemek programların yanı sıra jürilik yaptığı MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü şef Danilo Zanna, konuk olduğu canlı yayında bu zamana kadar yediği en ilginç yemeği söyledi. Danilo'nun "Maymunun bir parçasını yedim" sözlerini duyan sunucular "Aaa, aman" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"MAYMUN BEYNİ YEDİM"

Bozuk Türkçesi ve sempatik tavırlarıyla kendini kısa sürede sevdiren İtalyan şef Danilo Zanna, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çeken şef, "Dünya genelinde yediği en ilginç yemek ne?" sorusuna verdiği cevapla hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi.

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Danilo soruya "Ben sürekli Uzak Doğu'ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası... Beynini... Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi. Bize biraz anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor. Biz çok şanslıyız bizim toprak her şeyi veriyor ama dünya öyle değil. Burada hangi tohumu koyarsan çıkartıyor ama dünyada böyle bir şey yok" cevabını verdi.

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DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de İtalya Prato'da dünyaya geldi. Aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başlayan Zanna, İtalyda'da Gastronomi okudu.

Türk bir kadınla tanıştıktan sonra ani bir karar alan şef, Türkiye'ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında jürilik yaptı. Zanna, İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenen Danilo Zanna'nın Zeno Tibet adında bir oğlu var.


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Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna, maymun, 2.Sayfa,

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