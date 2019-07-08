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Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesini ziyaret eden dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, 'gastronomi'nin de çok önemli olduğunu söyledi.

Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesini ziyaret eden dünyaca ünlü şef Hazar Amani, turizmin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, 'gastronomi'nin de çok önemli olduğunu söyledi.
Türkiye'deki lezzet duraklarını ziyarete çıkan ünlü şef Hazar Amani'nin Karacabey'deki durağı soğan pazarı yanında bulunan Tavacı Refik oldu.TV ekranlarında yemek yarışmasında jüri üyeliği de yapan dünyaca ünlü şef Hazar Amani, Karacabey mutfağını beğendiğini söyledi. Tavacı Refik isimli restoranın sahibi Refik Berber'in misafiri olan Hazar Amani, yemeklerin tadına baktı.
Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Şef Amani , "Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla üçüncüsü düzenlenen turizm şurasında; 'Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığı, turizmin aynı zamanda bir gastronomi turizmi olduğu, dini turizm olduğu, tarihsel bir turizm olduğu ve bunların hepsinin aslında değerlendirilmesi gerektiği' söylendi. Bu sene güneyde de birkaç turizmciyle görüştüm. Bu sene gerçekten turistlerin akın ettiği eski günlerdeki gibi popüler bir ülke haline geldik. Yapmaya çalıştığım herkesin yolunun üstünde olmayan kıyıda köşede kalmış lezzet noktalarını halkımızla buluşturmak. Arkamızdan da onlar gelsin. Onlar da bizim tattıklarımızı tatsın. Bugüne kadar boş yere gitmedik. Hep önerilerle bir yerlere gittik. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Ama burada yediğim saç tava bugüne kadar yediğim en lezzetli, en güzel tavaydı" dedi.
Şef Hazar Amani'nin Karacabey'e gelerek işletmesini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren işletme sahibi Refik Berber, mutfağında pişirdiği lezzetli ürünler hakkında bilgiler verdi.

FOTOĞRAFLI

Ünlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değilÜnlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değilÜnlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değilÜnlü şef Hazar Amani: Turizm deniz ve kumdan ibaret değil

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