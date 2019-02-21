‘Tek Gecelik Yemekler’ adlı kitabıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü Şef Yağız İzgül, iyi yemeğin püf noktalarını anlattı.

Jeofizik mühendisliği üzerine eğitim alan Yağız İzgül, kariyerine tutkusu olan lezzetten vageçemeyip şef olarak devam etti. ‘Tek Gecelik Yemekler’ adlı kitabıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü şef, Akbatı Yaşam Akademisi’nde iyi yemeğin püf noktalarını anlattı. ‘Mutfağın dahi çocuğu’ olarak adını duyuran ünlü Şef Yağız İzgül, katıldığı etkinlikte iyi yemeğin ilk sırrının hayal gücü olduğunu açıkladı.

Yemek yapmanın sadece tecrübeyle ilgisi olmadığını, İyi yemek için iyi malzeme seçmenin önemine vurgu yapan İzgül; "Malzemeleri önce görmek gerekli. Görmek tek başına yanıltıcı da olabilir. Beş duyunuzu da işin içine katmanız lazım. Özellikle koku, malzemenin tazeliğinin ilk göstergesidir. Gerçekten malzemeleri duyularınızla hisseder ve kararında bir araya getirirseniz lezzeti yakalamanız çok kolay olacaktır" dedi

Yağız İzgül kimdir?

1977’de İstanbul’da doğan Yağız İzgül, mühendislik eğitimi aldıktan sonra restoranlara danışmanlık verdi, şef olarak çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk döküm demir mutfak eşyaları markası olan HECHA’yı kurdu. Birçok televizyon programında jüri ve sunuculuk görevini üstlendi. Bugüne kadar birçok üniversite ve eğitim kurumunda girişimcilik ve marka özelindeki etkinliklerde konuşmacı olarak görev aldı. Hala birçok restoranın mutfağını kuruyor ve menü danışmanlığı yapıyor. Bir yandan da yemek ve aşk özelinde ’Tek Gecelik Yemekler’ isimli kitabı üzerine çalışıyor.



