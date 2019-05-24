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Ünlü şefler bu kez evsizler için pişirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Radisson Hotel Grup ve Hayata Sarıl Lokantası anlamlı bir işbirliğine imza attı.

Radisson Hotel Grup ve Hayata Sarıl Lokantası anlamlı bir işbirliğine imza attı. Radisson Hotel şeflerinden Yavuz Yiğit ve Eren Demirci, kendilerine eşlik eden Gurme yazar Ebru Erberdi ile birlikte Hayata Sarıl Lokantası’nda evsizler için yemek pişirdi.
Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan destek kampanyasında bu yıl evsizler için yemek veren Hayata Sarıl Lokantası’nda 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Radisson Hotel Group otellerinden her ay belirlenen iki otelin Executive Chef’i bir gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası’nda belirledikleri özel bir menüyü pişirecek ve servis edecek. Gün boyu gelen misafirlerin satın alacağı bu menüden elde edilen gelirin Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacak.

"Çare sokaktaki insanlara bir lira vermek değil, onlara bir iş imkanı vermek’’
Hayata Sarıl Lokantası’nda sadece evsizlere yemek vermediklerini aynı zamanda onlara çalışma imkanı da sağladıklarını belirten Ayşe Tükrükçü, ’’Hayata Sarıl Lokantasıyla, insanlara öncelikle aş vermekle yola çıktık. Bunun yanı sıra iş dedik. Bundan sonraki hayatlarında onları sokaklardan alarak insan yerine koyduğumuz bir projedir. Ben kendim de eski bir evsiz olduğum için insana en önce işin lazım olduğunu biliyorum. Evsizim diye bana iş vermeyenlerin ben tersini yaptım. Sokaktaki inşalara bir lira vermektense, dolaplardaki eski kıyafetlerimizi vermektense onları insan yerine koyarak çalışabilecekleri bir iş ve ortam sağlamaktı amacımız. Burası da öyle bir yer. Herkes burada gelip yemeğini yiyebilir. Askıda yemek bırakabilir. Buradaki birçok eğitim de veriyoruz. Evsiz insanlarımızı alıp altı aylık bir eğitimin ardından başka yerlerde istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayaklarının üzerilerinde durmaları için çabalıyoruz. Artık evsiz değil de evli olmalarını amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Gelin hep birlikte sarılalım’’
İnsanların belirli dönemlerde yardıma ihtiyacı olduğunu hatırlatan Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Executive Chef’i Eren Demirci ise, "Bugün önemli bir proje için buradayız. Herkes ayrı kollardan bu projeye destek veriyor. Hayat paylaştıkça güzel olduğu için bizde bugün paylaşmaya geldik. Herkesin belli dönemlerde yardıma ihtiyacı olduğu bir dönem olur. Bizde bunlara öncülük yapıyoruz. Burada bu hizmeti vermemizi sağlayan bu lokantaya ve sahibine teşekkür ediyorum. Bizde bugün bu pastanın bir parçası olabildiysek bizim için mutluluk verici. Bundan sonraki dönemlerde de bu örnek davranışları devam ettiririz. Gelin hep birlikte hayata sarılalım diyorum" şeklinde konuştu.

"Hayatta kim olduğunuzun ya da ne olduğunuzun bir önemi yoktur. İnsan olmanın önemi vardır’’
Sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme dikkat çeken Radisson Hotel Group Türkiye İletişim ve Pazarlama Müdürü Yeşim Doğukan da, "Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otel gruplarından biri olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman fazlasıyla elimizden gelen bütün imkanları kullanarak kaynak sağlıyoruz. Bu projede amacımız farkındalık oluşturmak. Çünkü inanıyoruz ki; hayatta kim olduğunuzun ya da ne olduğunuzun bir önemi yoktur. İnsan olmanın önemi vardır. Bazen küçük damlalar büyük okyanuslara kadar gidebiliyor. Lokantanın açılığı günden beri 39 bin 218 tabak ücretiz olarak dağıtılmış. Dileriz ki, önümüzdeki aylarda bu sayı yüz binlere çıkmış olur. Bizimde bu çorbada biraz tuzumuz olduysa ne mutlu bize’’ diyerek projede olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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