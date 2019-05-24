Ünlü şefler bu kez evsizler için pişirdi

Radisson Hotel Grup ve Hayata Sarıl Lokantası anlamlı bir işbirliğine imza attı. Radisson Hotel şeflerinden Yavuz Yiğit ve Eren Demirci, kendilerine eşlik eden Gurme yazar Ebru Erberdi ile birlikte Hayata Sarıl Lokantası’nda evsizler için yemek pişirdi.

Radisson Hotel Group Türkiye Sorumlu İşletme Projeler ekibinin belirlediği çerçevede oluşturulan destek kampanyasında bu yıl evsizler için yemek veren Hayata Sarıl Lokantası’nda 8 aylık pişirme programı oluşturuldu. Radisson Hotel Group otellerinden her ay belirlenen iki otelin Executive Chef’i bir gün boyunca Hayata Sarıl Lokantası’nda belirledikleri özel bir menüyü pişirecek ve servis edecek. Gün boyu gelen misafirlerin satın alacağı bu menüden elde edilen gelirin Hayata Sarıl Lokantası’nın bütçesine destek olmak için kullanılacak.

"Çare sokaktaki insanlara bir lira vermek değil, onlara bir iş imkanı vermek’’

Hayata Sarıl Lokantası’nda sadece evsizlere yemek vermediklerini aynı zamanda onlara çalışma imkanı da sağladıklarını belirten Ayşe Tükrükçü, ’’Hayata Sarıl Lokantasıyla, insanlara öncelikle aş vermekle yola çıktık. Bunun yanı sıra iş dedik. Bundan sonraki hayatlarında onları sokaklardan alarak insan yerine koyduğumuz bir projedir. Ben kendim de eski bir evsiz olduğum için insana en önce işin lazım olduğunu biliyorum. Evsizim diye bana iş vermeyenlerin ben tersini yaptım. Sokaktaki inşalara bir lira vermektense, dolaplardaki eski kıyafetlerimizi vermektense onları insan yerine koyarak çalışabilecekleri bir iş ve ortam sağlamaktı amacımız. Burası da öyle bir yer. Herkes burada gelip yemeğini yiyebilir. Askıda yemek bırakabilir. Buradaki birçok eğitim de veriyoruz. Evsiz insanlarımızı alıp altı aylık bir eğitimin ardından başka yerlerde istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayaklarının üzerilerinde durmaları için çabalıyoruz. Artık evsiz değil de evli olmalarını amaçlıyoruz’’ ifadelerini kullandı.