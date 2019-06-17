HABER

Ünlü şefler Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Gaziantep mutfağını yakından tanıma imkanı buldu

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Gaziantep mutfağını yakından tanıma fırsatı yakaladı.

Etkinlik kapsamında kente gelen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, Gaziantep'teki baklava üretim tesislerini gezdi.

Baklavanın yapılış aşamalarını inceleyen gastronomi uzmanları, daha sonra yöresel kahvaltı çeşitlerinden oluşan sofrada kahvaltı yapıp, yöresel tatlı katmerin yapılışını izledi.

Çalışmalar sırasında bol bol video çeken uzmanlar, bölgedeki tarihi ve turistik mekanları da gezdi.

Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarından Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu dünya çapında tanınan gastronomi yazarlarını bölgeye çeken organizasyonu geçen yıl Ege bölgesinde düzenlediklerini hatırlattı.

Organizasyon sayesinde Türk tarihinin, yemeklerinin ve mutfağının tanıtılma olanağı bulunduğunu ifade eden Sözen, "Organizasyonun bu seneki ayağı, Güneydoğu Anadolu'yu kapsıyor. Bu yüzden de ilk durağımız Gaziantep. Çünkü burada çok güzel bir mutfak var ve çok kıymetli bir mutfak malzemesi var. Antep fıstığı ve sumak sadece bunlardan birkaçı. Bölgeyi tanıtarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sözen, yapılan tur sayesinde bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, ilerleyen süreçte mutfakta kullanılan sarımsak, sumak ve Antep fıstığı gibi malzemelerin ihracatı konusunda da temeller atılacağını kaydetti.

Turun Gaziantep'in ardından Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ile devam edeceğini bildiren Sözen, "Misafirlerimiz kahvaltıdan akşam yemeğine kadar eşsiz lezzetleri tadıyor. Gerçekten lezzetler karşısında şaşırıyorlar ve Türkiye'yi tanıma imkanı buluyorlar. Bir anlamda bölgenin tanıtımına katkı sağlamış da oluyoruz." dedi.

PARTNERÖlümüne kanka olan ünlülerÖlümüne kanka olan ünlüler
Afrikalıların tatil adresi Kapadokya olduAfrikalıların tatil adresi Kapadokya oldu
Güneş Festivali için renkli kortejGüneş Festivali için renkli kortej
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Gastroway" etkinliği Gaziantep Gökmen Sözen Şef

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

TSK'dan Gelibolu'da nefes kesen tatbikat

Şanlıurfa'daki İzol Aşireti mensupları arasındaki çatışma kamerada!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında susturuculu silahlarla çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İstanbul'da servis şoförü genç kadına dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.