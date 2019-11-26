Ünlü şefler öğrenciler ile mutfağa girdi

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kariyer günleri kapsamında usta şefleri konuk etti. Öğrenciler, Türkiye’nin en saygın otellerinde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle birlikte mutfağa girerek yemek yaptı.

Kütahya Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kariyer günleri kapsamında usta şefleri konuk etti. Yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencileri Türkiye’nin en saygın otellerinde yönetici şeflik yapan tecrübeli isimlerle birlikte mutfağa girdi ve yemek yaptı. Okulda düzenlenen söyleşide şefler Deniz Aydemir, Ahmet Yalçınkaya, Hakan Kurt, Ali Kemal Aydemir, Erdal Demir ve Neclan Karataş öğrencilere mesleklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Okul Müdürü Kezban Erdoğan, "Okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrencilerimizin ustalarımızın engin bilgilerinden faydalanmaları için onları okulumuza davet ettik. Sağ olsunlar ustalarımız da bizleri kırmayıp geldiler. Burada öğrencilerimize bilgiler verdiler. Bu etkinliğin öğrencilerimize çok şey katacağına inanıyorum. Benzer etkinliklerle öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.