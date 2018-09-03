Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Mizah dergisi Size'nin sahibi ve senarist Çağın Türker, bir balıkçıda tartıştığı kişi tarafından tek yumruk darbesiyle öldürüldü.
Çağın Türker, arkadaş grubuyla bir balıkçıya gitti ve yemek sipariş etti. Bu sırada yan masada bulunan bir kişiyle tartışmaya başladı.
İddiaya göre, önce şakalaşmayla başlayan söz dalaşı, şakanın dozunun kaçması üzerine tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü.
Garsonların araya girmesiyle ayrılan kavga, bu kez dışarıda devam etti.
Çağın Türker bir süre sonra olay yerinden kız arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Ancak saldırgan peşinden gelerek Türker'e yumruk attı.
Türker, başına aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Bu sırada başını yere çarparak kanlar içinde kaldı. Kız arkadaşının polise ve ambulansa haber vermesinin ardından hastaneye kaldırılan Çağın Türker, ameliyata alındı.
İki gün komada kalan Türker, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis katilin yakalanması için operasyon başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ünlü senarist Çağın Türker ile kavga ederek ölümüne neden olan zanlılar Furkan B., Osman D., Yusuf Ş. Ve Fatih Ü.'yü gözaltına aldı.
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