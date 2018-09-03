HABER

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:18 | Son Güncelleme

Ünlü senarist ve mizah yazarı Çağın Türker Karaköy'de bir eğlence mekanında bilinmeyen bir nedenle yan masadaki müşterilerle tartıştı. Olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sonrası mekandan ayrılan Türker'i takip eden kişi ve arkadaşları, ünlü senaristi darp ett. Başına tek yumruk darbesi alan Türker, hayatını kaybetti.

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Mizah dergisi Size'nin sahibi ve senarist Çağın Türker, bir balıkçıda tartıştığı kişi tarafından tek yumruk darbesiyle öldürüldü.

Çağın Türker, arkadaş grubuyla bir balıkçıya gitti ve yemek sipariş etti. Bu sırada yan masada bulunan bir kişiyle tartışmaya başladı.

İddiaya göre, önce şakalaşmayla başlayan söz dalaşı, şakanın dozunun kaçması üzerine tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü.

TAKİP EDİP ARKASINDAN SALDIRDILAR

Garsonların araya girmesiyle ayrılan kavga, bu kez dışarıda devam etti.

Çağın Türker bir süre sonra olay yerinden kız arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Ancak saldırgan peşinden gelerek Türker'e yumruk attı.

Türker, başına aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Bu sırada başını yere çarparak kanlar içinde kaldı. Kız arkadaşının polise ve ambulansa haber vermesinin ardından hastaneye kaldırılan Çağın Türker, ameliyata alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki gün komada kalan Türker, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis katilin yakalanması için operasyon başlattı.

CİNAYET EKİPLERİ SALDIRGANLARI YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ünlü senarist Çağın Türker ile kavga ederek ölümüne neden olan zanlılar Furkan B., Osman D., Yusuf Ş. Ve Fatih Ü.'yü gözaltına aldı.

Sıcak_Haber_Gündem-1

PARTNERHollywood'u rezil eden çekim hatalar!Hollywood'u rezil eden çekim hatalar!
Samsun'da işçilerden 'mobbing' iddiasıSamsun'da işçilerden 'mobbing' iddiası
Hem Kore hem de Kıbrıs gazisi emekli albaya son görevHem Kore hem de Kıbrıs gazisi emekli albaya son görev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağın Türker karaköy senarist

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Sütyen takmadığı için işten kovuldu, şirkete dava açtı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Mersin'de bir evde 5 kişi ölü bulundu

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Savaşın ayak sesleri! İsrail'den İran'a gözdağı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Ankara'da sinir krizi geçiren şahıs evini yakıp itfaiye ve polislere ateş açtı!

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu menüsü

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Trump'a şiir yazdı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yönelik düzenlenen operasyon genişletildi! 36 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.