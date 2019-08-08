HABER

Ünlü Senarist Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:36 | Son Güncelleme

GEÇTİĞİMİZ Salı günü hayatını kaybeden ünlü senarist Umur Bugay için cenaze töreni düzenlendi.

İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL,(DHA)-GEÇTİĞİMİZ Salı günü hayatını kaybeden ünlü senarist Umur Bugay için cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı.
78 Yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden Umur Bugay için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bugay'ın birlikte çalıştığı Zihni Göktay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Rutkay Aziz, Ali Uyandıran, Erdal Özyağcılar, Birol Güven, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen ve sanat dünyasından birçok kişi de katıldı. Törende taziyeleri Umur Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, kızı Zeynep Bugay ve ailesi kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Bugay son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılanların omuzunda cenaze aracına taşınan Bugay, defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanına götürüldü.

“AİLEMİZİN EN ZOR GÜNÜ"
Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, “Babamın arkasından konuşmak çok zor. Çünkü kelimelere sığmaz. Çok şey öğretti bize. Çok özel birisiydi. Bugün buraya gelen herkesin gözlerinin içerisi hem sönmüş hem de gülüyor. Onun bize öğrettiklerini ve bıraktıklarını devam ettirerek hayatı sürdürmeye çalışacağız. Ailemizin en zor günü. Aynı mütevazilikle ve felsefeyle devam etmeye çalışacağız." dedi.

“TİYATRO VE SİNEMA İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"
Ali Uyandıran da, “Biz bir arkadaşımızı dostumuzu, arkadaşımızı, yazarımızı, ağabeyimizi, babamızı kaybettik. Üzgünüz tabi. Hepimizin başı sağ olsun. Tiyatro ve sinema için büyük bir kayıp." diye konuştu.
Zihni Göktay ise, “50 yıllık bir dostum, arkadaşım, yapımcım, benden de büyüktü biraz, ağabeyim. Hangi meziyetini saysam diyorum bir A4'ü doldurur. Bir kere insandı, iyi bir tiyatrocuydu, iyi bir yapımcıydı, iyi bir patrondu, emekçinin hakkına büyük bir saygısı vardı, iyi bir Atatürkçüydü. Yazdığı her satırda güzellikler zaten dört yapımında birden oynama mutluluğuna eriştim." şeklinde konuştu.
Müjdat Gezen, “Yıllar önce 60'lı yıllarda birlikte ortak tiyatro kurduk. Aynı odada soyunduk. Beraber Anadolu turneleri yaptık. Beraber çok günlerimiz geçti. Aile dostuyduk. Artık toplanamayacağız. Hayat böyle bir şey işte." ifadelerini kullandı.
Birol Güven, “Bizim üstadımızdı. Biz ondan çok şey öğrendik. Ben onun ekrandan öğrencisiyim. Bende çok aile odaklı, gündelik hayatı anlatan işler yaptım. Benim yaptıklarımda da kendisinin etkisi çok fazladır. Biliyorsunuz biz bizimkiler dizisiyle büyüdük demeyelim ama geliştik. Kelimenin tam anlamıyla bir üstattı kendisi." dedi.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu, “ Hem sinema hem de tiyatro için büyük kayıp doğrusu. Çaresi yok. Kaçınılmaz bir şey. Genç yaşta gitti. Daha verimliydi. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar Kurban Bayramı için özel tim kurdular! İğnelerle durduracaklar
Yavru kaplumbağaların ilk adımlarını binlerce kişi izlediYavru kaplumbağaların ilk adımlarını binlerce kişi izledi
Afyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradıAfyon UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amaçlı bölgeleri taradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.