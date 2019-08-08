Ünlü Senarist Umur Bugay son yolculuğuna uğurlandı

İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL,(DHA)-GEÇTİĞİMİZ Salı günü hayatını kaybeden ünlü senarist Umur Bugay için cenaze töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından birçok isim katıldı.

78 Yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybeden Umur Bugay için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bugay'ın birlikte çalıştığı Zihni Göktay, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Rutkay Aziz, Ali Uyandıran, Erdal Özyağcılar, Birol Güven, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen ve sanat dünyasından birçok kişi de katıldı. Törende taziyeleri Umur Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, kızı Zeynep Bugay ve ailesi kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Bugay son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılanların omuzunda cenaze aracına taşınan Bugay, defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanına götürüldü.

“AİLEMİZİN EN ZOR GÜNÜ"

Bugay'ın oğlu Ömer Bugay, “Babamın arkasından konuşmak çok zor. Çünkü kelimelere sığmaz. Çok şey öğretti bize. Çok özel birisiydi. Bugün buraya gelen herkesin gözlerinin içerisi hem sönmüş hem de gülüyor. Onun bize öğrettiklerini ve bıraktıklarını devam ettirerek hayatı sürdürmeye çalışacağız. Ailemizin en zor günü. Aynı mütevazilikle ve felsefeyle devam etmeye çalışacağız." dedi.