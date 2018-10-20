Ünlü şirketin yöneticileri konkordato yüzünden birbirine girdi!

Ünlü bir firmanın üst düzey yetkilileri, konkardato ilan eden başka bir firmadan alacaklarını parayı konuşmak için görüşme talep etti. Talepleri olumlu karşılanınca İsmail Ö., Nusreddin Ö. ve Süleyman Ö. 30 Eylül Günü Firuzköy’de bulunan Çelikhan İş Merkezi’ne gitti. İş yerinde başlayan alacak verecek tartışması yerini kavgaya bıraktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, silahların çekildiği kavgada Süleyman Ö., Nusreddin Ö. ve İsmail Ö. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaralıların ifadesine başvuran polis, silahlı saldırganların peşine düştü. Sürdürülen takipler sonucu Şahin Y., Recep Y., Adem Y. ve Hamit M. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyece serbest bırakıldı.

