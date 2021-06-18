HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Ünlü şirketler hızlı şarj konusunda güçlerini birleştiriyor! İçlerinde Xiaomi de var

Ünlü şirketler hızlı şarj konusunda güçlerini birleştiriyor! İçlerinde Xiaomi de var

18.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaya çıkan bir belge, Çinli şirketlerin hızlı şarj teknolojisi için bir araya gelmiş olabileceğini gösterdi. Belgede Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei ve Honor gibi teknoloji şirketlerinin adı geçiyor.

Ünlü şirketler hızlı şarj konusunda güçlerini birleştiriyor! İçlerinde Xiaomi de var

Hızlı şarj teknolojisi artık hayatımızda önemli bir yer edindi. Özellikle Çinli telefon üreticileri, hızlı şarjın kabullenilmesinde büyük bir pay sahibi oldu. Ancak her şirketin kendi hızlı şarj teknolojisini tescillemesi bir standart olmaması sorununu da beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bir belgeye göre ise bu sorun ortadan kalkabilir.

EVRENSEL BİR HIZLI ŞARJ STANDARDI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Haberin kaynağı, mobil cihazlar için evrensel bir hızlı şarj sisteminden bahseden ve internette ortaya çıkan bir belge. Söz konusu belge, birden fazla Çinli şirketin evrensel bir hızlı şarj standardı oluşturmak için bir araya geldiğini ortaya koyuyor.

hızlı şarj-1

Belgede Honor, Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi büyük telefon markalarının yanı sıra diğer teknoloji şirketleri ve paydaşların da bu birleşik hızlı şarj standardı üzerinde çalışmak için bir araya geldiği belirtiliyor.

NE ZAMAN GELECEK?

Bu yeni şarj standardının ne zaman hazır olacağı bilinmiyor, ancak piyasada birden fazla üretici olduğunu ve böyle bir durumda bir anlaşmaya varmanın biraz zaman alabileceğini göz önünde bulundurursak, böylesine bir standardın yakın zamanda gelmesi pek olası olmayabilir.

Samsung Galaxy S21 FE için şarj cihazı onayı geldiSamsung Galaxy S21 FE için şarj cihazı onayı geldi

KULLANICILAR MEMNUN OLACAK

Fakat farklı markalarda çalışan birleşik bir hızlı şarj standardı resmi olarak tanıtılırsa cihazlar arasında yaşanan uyumsuzluk gibi sorunlar geçmişte kalabilir. Böylece tüketiciler farklı bir markanın evrensel standart ile uyumlu hızlı şarj cihazını kendi cihazında rahatlıkla kullanabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Amazon'dan Prime üyelere sürpriz! İşte ürünlerAmazon'dan Prime üyelere sürpriz! İşte ürünler
Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Huawei Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar!

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

Karısının patronuna yaptıkları "Pes" dedirtti

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İstanbullulara bayram müjdesi

İstanbullulara bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.