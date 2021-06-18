Ünlü şirketler hızlı şarj konusunda güçlerini birleştiriyor! İçlerinde Xiaomi de var

Hızlı şarj teknolojisi artık hayatımızda önemli bir yer edindi. Özellikle Çinli telefon üreticileri, hızlı şarjın kabullenilmesinde büyük bir pay sahibi oldu. Ancak her şirketin kendi hızlı şarj teknolojisini tescillemesi bir standart olmaması sorununu da beraberinde getirdi. Ortaya çıkan bir belgeye göre ise bu sorun ortadan kalkabilir.

EVRENSEL BİR HIZLI ŞARJ STANDARDI İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Haberin kaynağı, mobil cihazlar için evrensel bir hızlı şarj sisteminden bahseden ve internette ortaya çıkan bir belge. Söz konusu belge, birden fazla Çinli şirketin evrensel bir hızlı şarj standardı oluşturmak için bir araya geldiğini ortaya koyuyor.

Belgede Honor, Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi büyük telefon markalarının yanı sıra diğer teknoloji şirketleri ve paydaşların da bu birleşik hızlı şarj standardı üzerinde çalışmak için bir araya geldiği belirtiliyor.

NE ZAMAN GELECEK?

Bu yeni şarj standardının ne zaman hazır olacağı bilinmiyor, ancak piyasada birden fazla üretici olduğunu ve böyle bir durumda bir anlaşmaya varmanın biraz zaman alabileceğini göz önünde bulundurursak, böylesine bir standardın yakın zamanda gelmesi pek olası olmayabilir.

KULLANICILAR MEMNUN OLACAK

Fakat farklı markalarda çalışan birleşik bir hızlı şarj standardı resmi olarak tanıtılırsa cihazlar arasında yaşanan uyumsuzluk gibi sorunlar geçmişte kalabilir. Böylece tüketiciler farklı bir markanın evrensel standart ile uyumlu hızlı şarj cihazını kendi cihazında rahatlıkla kullanabilir.

