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Ünlü sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 01:25 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kaza sonrası takla atan araçta bulunan sürücü yaralandı. Diğer araç sürücüsü sosyal medya fenomeni Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı yara almadan kurtuldu.

Ünlü sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi!

Kaza D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 23:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Özdemir'in kullandığı 34 HL 9359 plakalı aracıyla D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerlerken Cevizlibağ mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden Semih Varol'un kullandığı 34 NC 2988 plakalı başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Diğer araç sürücüsü Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşlar takla atan aracın sürücüsüne yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYA KARIŞAN DİĞER ARACIN SÜRÜCÜSÜ SOSYAL MEDYA FENOMENİ ÇIKTI

Takla atan aracın çarptığı diğer aracı kullanan kişinin sosyal medya fenomeni Semih Varol olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan ve sosyal medya fenomeninin yanında kız arkadaşının da olduğu görüldü. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası polis ekipleri yolu kontrollü bir şekilde verirken kazaya karışan otomobiller de bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası belediye ekipleri yolu temizlerken, polis ekipleri de yolu tamamen araç geçişine açtı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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istanbul trafik kazası Semih Varol Cevizlibağ D-100 Karayolu

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