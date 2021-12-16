Ünlü sosyal medya fenomeni yaşamına son verdi

Aynı zamanda YouTube videoları ile de bilinen Kika, henüz 21 yaşında hayatını kaybetti. Genç kızın intihar sebebi olarak ise kendisine yönelik olan zorbaca yorumlar gösterildi. İddialara göre ünlü YouTuber bu yorumlardan fazlasıyla etkileniyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayan Kika, maalesef ki intihar etti. Genç kız Belgrad şehrinde, yaşadığı evde ölü bulundu.

GENÇ FENOMEN İÇİN ÜZEN PAYLAŞIM

Hatta sosyal medya üzerinden genç fenomen için bir paylaşım bile yapıldı. Yapılan bu paylaşımda ise ”Hepimiz için çok zor olacak, tek yapabileceğimiz onun hatıralarını canlı tutmak. Seni seviyoruz Kika, kelimelerin anlatamayacağı kadar özleyeceğiz seni. Eğer intihar düşünceleriniz varsa ya da depresyon ile mücadele etmeye çalışıyorsanız birileri ile konuşun, yalnız değilsiniz.” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya fenomenleri hakkında ilginç haberler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de bir TikTok fenomeni canlı yayında intihar etmişti.

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