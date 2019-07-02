Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. Hastane çıkışında kendisine pasta getiren ve mumları üfleten basın mensuplarına espriler yapan Erbil, “Hiçbir şekilde yürüyebileceğime inanmıyordum. Benim için dünya sanki yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Onun için Allah’a dua ettim ve ‘bana sol elimi bahşet’ dedim ve ilk sol elim hareket etti” dedi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında evindeki banyoda düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve “kaçış sendromu” hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra taburcu oldu. Akşamüstü Maslak’ta tedavi gördüğü özel bir hastaneden çıkartılan Erbil’e basın mensupları pasta uzattı. Mumları üfleyen Erbil, “İlginiz, alakanız ve dualarınızdan dolayı başta hastane personeline ve hepinize teşekkür ederim. Belki de eşi benzeri görülmeyecek bir tablo ile karşılarına geldim ama ellerine sağlık, beni bu günlere getirdiler. Askerlik bile 6 aya indi ama ben 8 buçuk ay kaldım. Beni hayata döndüren doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü normalde ‘Mehmet Ali Bey’ diyerek benden yardım isterlerdi, şimdi ise tam tersi oldu. Tedavi sürecinde 3 ayın sonucunda bu kez doktorum, ‘Mehmet Ali Bey’ diyerek beni uyandırdı” ifadelerini kullandı.