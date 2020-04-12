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  4. Ünlü söz yazarı Cevdet Bağca'nın ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü söz yazarı Cevdet Bağca'nın ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 20:31 | Son Güncelleme

Bursa Orhangazi’de yaklaşık 20 gün önce ilçedeki ilk koronavirüs pozitif vaka olarak tespit edilen 66 yaşındaki Fazıl Bağca isimli yaşlı adam, hastanede verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Bağca’nın ünlü söz yazarı Cevdet Bağca’nın ağabeyi olduğu öğrenildi.

Ünlü söz yazarı Cevdet Bağca'nın ağabeyi koronavirüsten hayatını kaybetti

Orhangazi Devlet Hastanesinde görev yapan bir hemşirenin de babası olan ve Orhangazi’de görülen ilk koronavirüs pozitif vakası olan 66 yaşındaki Fazıl Bağca, Orhangazi’de korona testinin pozitif çıkmasından sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmiş ve burada yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 15 gündür yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı yaşam mücadelesi veren Fazıl Bağcı bugün hayatını kaybetti.

ÜNLÜ SÖZ YAZARININ AĞABEYİYDİ

Orhangazi’de yaklaşık 20 gün önce ilk korona pozitif vakası olarak belirlenen ve bugün Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 66 yaşındaki Fazıl Bağca, ünlü söz yazarı Cevdet Bağca’nın ağabeyiydi.

Ünlü söz yazarı Cevdet Bağca, ağabeyi Fazıl Bağca’nın ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Cevdet Bağca paylaşımında "Kıymetli abim, Fazıl Bağca’yı kaybettim. Hastane süresince emeklerini esirgemeyen bütün doktorlar ve sağlık emekçilerine sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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koronavirüs Cevdet Bağca

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