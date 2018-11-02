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Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 07:52 | Son Güncelleme

Arjantin'in ünlü spor spikeri Natalia Jersonsky, röportajları sırasında ciddiye alınmadığını fark etti. Bu durum üzerine göğüslerini küçültmeye karar veren spiker, ülkede tartışma konusu oldu.

'İnsanlarla konuşurken yüzüme baksınlar istiyorum' diyen Natalia Jersonsky, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.Nati Jota ismiyle tanınan sunucunun bu kararı almasının ardında sağlık sorunları da bulunuyormuş.

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Arjantinli spor spikeri Natalia Jersonsky yaptığı açıklamalarla ülke gündemine oturdu. 24 yaşındaki spikerin sözleri tartışmalara neden oldu.
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Nati Jota ismiyle tanınan spiker, ameliyatla göğüslerini küçülteceğini açıkladı. Jota'nın bu kararının arkasındaki neden ise daha fazla ciddiye alınmak istemesi.
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Jota'nın sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Arjantinli spiker bu kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
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Jota paylaşımında, "Konuşurken insanların yüzüme bakmasını istiyorum" dedi. Jota'nın bu kararı almasında sağlık sorunları da etkili olmuş.
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Jota'nın sosyal medya hesabından paylaştığı diğer fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Spiker Natalia Jersonsky

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