Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Seren Serengil ve Arto ile sunduğu Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali, sosyal medya paylaştığı estetiksiz pozu ile takipçilerini şaşırttı.

Yıllar önceki halini paylaşan Bali'nin inanılmaz değişimi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bali'nin yıllar içerisinde uğradığı inanılmaz değişimi ise takipçilerinden binlerce yorum aldı.

Bircan Bali, bu paylaşımını, "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece."

"Mavi kolyem hala duruyor. Ellerim hala minicik...Tenim hep esmer

Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyosun. Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor ya da çok şey...." notuyla paylaştı.