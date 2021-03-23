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  4. Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Ünlü sunucu Bircan Bali estetiksiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

23.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali'nin estetiksiz hali şoke etti. İşte ünlü sunucunun estetiksiz hali...

Seren Serengil ve Arto ile sunduğu Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan Bali, sosyal medya paylaştığı estetiksiz pozu ile takipçilerini şaşırttı.

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Yıllar önceki halini paylaşan Bali'nin inanılmaz değişimi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bali'nin yıllar içerisinde uğradığı inanılmaz değişimi ise takipçilerinden binlerce yorum aldı.

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Bircan Bali, bu paylaşımını, "Üniversitede karameldi saçlarım. Şeker kokmayı o zaman da seviyordum... Gözlerimin üzerini boyuyodum yine sadece."

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"Mavi kolyem hala duruyor. Ellerim hala minicik...Tenim hep esmer
Yine işaret parmağıma takarım böyle yüzükleri biliyosun. Böyle kolsuz elbiseler hala yakışmaz ama giyerim. Anlayacağın çok az şey değişiyor ya da çok şey...." notuyla paylaştı.

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İrem Derici
Grup Hepsi - Cemre Kemer
Ebru Polat
Onur Büyüktopçu
Blake Lively
İşte-Benim Stilim - Ayşenur-Balcı
Petek Dinçöz
Hande Ataizi
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali
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