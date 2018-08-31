Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Didem Arslan Yılmaz, HaberTürk'te Türkiye'nin Nabzı '30 Ağustos Özel' programı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı gecenin konuklarıydı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabından bir bölüm okuyan Yılmaz, duygusal anlar yaşadı.

DİDEM YILMAZ ARSLAN KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Didem Arslan Yılmaz profesyonel meslek hayatına Kanal D Haber Merkezi ile başladı. Kanal D'de muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı. Daha sonra bir süre Show Tv, Kanal 6 ve Star televizyonlarında yine muhabir ve spiker olarak çalıştı.

2004 yılında CNN TÜRK'e transfer oldu ve haber yolculuğu burada 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.