Ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Didem Arslan Yılmaz, HaberTürk'te Türkiye'nin Nabzı '30 Ağustos Özel' programı yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı gecenin konuklarıydı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya kitabından bir bölüm okuyan Yılmaz, duygusal anlar yaşadı.
DİDEM YILMAZ ARSLAN KİMDİR?
Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.
Didem Arslan Yılmaz profesyonel meslek hayatına Kanal D Haber Merkezi ile başladı. Kanal D'de muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı. Daha sonra bir süre Show Tv, Kanal 6 ve Star televizyonlarında yine muhabir ve spiker olarak çalıştı.
2004 yılında CNN TÜRK'e transfer oldu ve haber yolculuğu burada 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.
CNN TÜRK'ün ardından 2007-20016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teTürkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içersinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.
2005 yılında “Kaçak ambulanslar“ haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü aldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülleri 2013'te öğrenciler tarafından, Yılın En İyi Tartışma Programı "Türkiye'nin Nabzı" seçildi. Medya Etik Konseyi tarafından 2014‘te, "Türkiye'nin Nabzı" programı TV Haber Etik Ödülü'ne layık görüldü. 2015 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin 21. Altın Objektif Ödülleri'nden, Türkiye'nin Nabzı programı Savaş Ay Özel Ödülü'ne layık görüldü.
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