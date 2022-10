Ünlü sunucu Emma Louise Jones’tan şaşırtan itiraf! “Göğüslerim o kadar büyük ki arabadan inerken korna çalıyordum”

Spor spikeri Emma Louise Jones sunuculuk kariyerinin dışında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve birbirinden ilginç itiraflarla da gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hayranlarından birinin sosyal medyadan gönderdiği mesajı ifşa ederek gündem gelen güzel sunucu şimdi ise göğüs ölçülerinden esprili bir dille şikayet etti. Göğüslerinin büyük olduğunu dile getiren Jones, arabasını park edip inmek için hamle yaptığında istemsiz bir şekilde direksiyona baskı uyguladığını söyledi.

“ARABADAN YENİ İNDİĞİMİ ANLIYORLARDI”

Önceki yıllarda daha daha küçük bir araba kullandığını ifade eden Jones, “Araba kullanırken sürücü koltuğum ve direksiyon arasındaki mesafeyi kısa kullanmayı seven insanlardanım. Bu nedenle her arabadan indiğimde istemsiz bir şekilde göğüslerimle kornaya dokunuyordum. Her sabah işyerime vardığımda derin bir sessizlik içinde korna sesi duyuluyordu. İş arkadaşlarım arabadan yeni indiğimi anlıyorlardı” dedi.