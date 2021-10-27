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  4. Ünlü sunucu Fulya Öztürk estetik güzeli çıktı! Eski halini gören ''Bu kim'' dedi!

Ünlü sunucu Fulya Öztürk estetik güzeli çıktı! Eski halini gören ''Bu kim'' dedi!

27.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'ün eski halini görenler şaşıp kaldı.

Ünlü sunucu Fulya Öztürk estetik güzeli çıktı! Eski halini gören ''Bu kim'' dedi!

FOX ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk'ün estetiksiz ve makyajsız halleri, görenleri şaşırttı. İşte Fulya Öztürk'ün şaşırtan fotoğrafları:

Ünlü sunucu Fulya Öztürk estetik güzeli çıktı! Eski halini gören ''Bu kim'' dedi!

Ünlü sunucu Fulya Öztürk estetik güzeli çıktı! Eski halini gören ''Bu kim'' dedi!

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Fulya Öztürk, 5 Ocak 1989 tarihinde Adana'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon okuyan Öztürk, 2007'de Star TV'de staj yaptı. 2008'de CNN TÜRK'e geçen Öztürk, burada kurgu editörlüğü ve muhabirlik yaptı. TEDx'te konuşmacı olan sunucu, 2021 yılında FOX'a geçiş yaptı ve Fulya ile Umudun Olsun programını sunmaya başladı.

Ünlü sunucu Fulya Öztürk estetik güzeli çıktı! Eski halini gören ''Bu kim'' dedi!


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Anahtar Kelimeler:
CNN Türk FOX Fulya Öztürk
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