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Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 34. yaşını kalça dansıyla kutladı! "Enerjime sağlık"

20.09.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıoğlu son olarak geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen ilginç istekleri paylaşarak şaşırtmıştı. Günlük yaşamından pozlar paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim bu kez 34. yaşını kalça dansıyla kutladı.

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 34. yaşını kalça dansıyla kutladı! "Enerjime sağlık"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde külotlu çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı alarak herkesi şaşırtan isimden bu kez kalça danslı video geldi.

HANDE SARIOĞLU DOĞUM GÜNÜNÜ KALÇA DANSI YAPARAK KUTLADI!

Son olarak Çırağan Sarayı'nda çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, paylaşımına "Sakin ol şampiyon, evdeyim" notunu eklemişti.

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Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan isimden bu kez doğum günü paylaşımı geldi.

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"ENERJİME SAĞLIK"

  1. yaşını kalça dansı yaparak kutlayan Sarıoğlu, paylaşımına "Enerjime sağlık yaş 34" notunu düştü.

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İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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