Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 34. yaşını kalça dansıyla kutladı! "Enerjime sağlık"

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz dönemde külotlu çoraplarını bir izleyicisine hediye etme kararı alarak herkesi şaşırtan isimden bu kez kalça danslı video geldi.
Son olarak Çırağan Sarayı'nda çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü spiker, paylaşımına "Sakin ol şampiyon, evdeyim" notunu eklemişti.
Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan isimden bu kez doğum günü paylaşımı geldi.
İşte Hande Sarıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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