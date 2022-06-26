Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu taytlı ayna pozuyla olay yarattı! Fiziği baş döndürdü...

Başarılı sunucu Hande Sarıoğlu cesur paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Her fırsatta sosyal medya hesabından güzelliğini sergileyen güzel sunucu, son olarak ayna karşısına taytlarıyla geçip poz verdi. Fit vücuduyla adeta göz dolduran Hande Sarıoğlu muhteşem fiziğiyle baş döndürdü.

FİZİĞİYLE OLAY YARATTI

Hande Sarıoğlu son olarak Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla takipçilerini yine etkilemeyi başardı.

Tayt giyip ayna karşısında göbeği açık poz veren güzel sunucu karın kasları ve fiziğinin güzelliğiyle herkesi etkiledi.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ BÜSTİYERLİ POZUYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli büstiyerli pozuyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel sunucu güzelliğiyle adeta büyülemişti.

Siyah büstiyeriyle dekoltesini sergileyen Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına beğeni ve yorum yağmıştı.



