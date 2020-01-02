Ünlü sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı

Rusya'da sunuculuk yapan Lera Kudryavtseva ülkenin ünlü isimlerinin arasında yer alıyor. Lera Kudryavtseva'nın hayatına kabusa çeviren olay ise 15 yıl önce yaptırdığı silikonlar yüzünden yaşandı.

Ünlü sunucu bu nedenle az kalsın hayatını kaybediyordu.

Rus televizyon sunucusu Lera Kudryavtseva'nın, 15 yıl önce yaptırdığı silikonlar patlayınca dört saatlik bir ameliyattan sonra silikonları söküldü. Sunucu bir kaç yıldır göğüslerinde sızma olmasına rağmen silikonların patladığını fark edemedi. Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı.

48 yaşındaki Rus televizyon sunucusu Lera Kudryavtseva, bir süre sonra göğüslerinin şekli değişince doktora gitti. Doktorların yaptığı muayene sonrası göğüslerinin patladığı ortaya çıkan sunucu acil ameliyata alındı.

Silikonları çıkarılan Lera, ameliyat sonrası diğer kadınları uyarmak için sökülen silikonların fotoğraflarını paylaştı.

DERGİYE ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Lera, kadınlara "Sizi korkutmak için değil, sadece yaşadığım facianın boyutunu göstermek için fotoğrafı paylaşıyorum" dedi.

Lera, göğüslerine silikon taktırdıktan kısa bir süre sonra Rus magazin dergisine yarı çıplak poz vermişti.

Ünlü sunucu, yaşadığı kötü tecrübe sonrası bazı doktorların kadınlara labaratuvar tavşanı gibi davrandıklarını ve kendilerini deney gibi kullandıklarını söyleyerek bir daha göğüslerine silikon taktırmayacağına söz verdi.

