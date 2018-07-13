Ünlü sunucu paylaştı: 'Soldan ikinci çocuk benim!'

Ünlü sunucu ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Onu tanıyabildiniz mi?
Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları
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Fotoğraf Jess Molho'ya ait. Molho, yıllar önce çekilen bu fotoğrafı altına "Altta soldan ikinci çocuk" notunu düştü...
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29 Mayıs 1969 yılında Edirne’de doğan Acun Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı’nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi.
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Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.
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Acun Ilıcalı’nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor.
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Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Instagram'da hız kesmeden paylaşım yapmaya devam ediyor.
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Şeyma Subaşı son olarak 27 ve 7 yaşındaki halini Instagram'dan paylaştı. Subaşı'na yorum ve beğeni yağdı.
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25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine, "Çok değişmiş miyim?"
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30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Hasır şapkası ve kocaman gülümsemesiyle salıncak pozu veren bu minik kızı tanıdınız mı?
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Peki ya çay bardağına uzanmaya çalıştığı bu kareden onun kim olduğunu çıkarabildiniz mi?
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Fotoğraflardaki minik kız çocuğu Yasemin Özilhan'ın ta kendisi... Özilhan, takipçilerinin hazırladığı sürprizi Instagram sayfasında paylaştı... Yıllar önce çekilen fotoğraflarını 'küçük Yasemin' diyerek gösterdi...
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Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.
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30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
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İlk bakışta tanıyamadığınız bu küçük kız şimdilerde televizyon dünyasının en çok izlenen dizilerinde başrol oynuyor.
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1992 doğumlu güzel oyuncu en son 'No 309' dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.
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Şimdilerde uzun saçlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir bu fotoğrafını 'Ne çok değişmişim! Seni seviyorum çocuk' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
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Ünlü oyuncu Demet Akbağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla anılarını tazeledi.
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Akbağ çocukluk yıllarına ait paylaştığı fotoğrafın altına: ‘Pastayı kesen Sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki, ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel p
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Ünlü oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı?
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Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı "Canım Annem... Gölköy bizimken..." notu ile paylaştı.
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Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim...
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Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü...
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Oyuncu Özge Borak çocukluğuna ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Borak fotoğrafının altına şunları yazdı: 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “hadi gidin evinizin önünde oyna
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Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim...
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Fotoğraftaki kişi oyuncu-sunucu Uraz Kaygılaroğlu... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi "Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile..." notu ile Instagram sayfasında paylaştı...,
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Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı?
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O şimdilerde milyonların hayran olduğu bir isim!
Fotoğraftaki kişi son olarak İçerde dizisi ile ekranlara gelen Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Kocaoğlu, fotoğrafını "Saç :)) sene 98 mi, 99 mu falan filan ;)" notu ile Instagram'da paylaştı.
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