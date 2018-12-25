MAGAZİN

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ekrana geri dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 20:25 | Son Güncelleme

NTV sunucusu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu yeniden ekranlara dönüyor. Güzel sunucu dönüş haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ekrana geri dönüyor

Ünlü ekran yüzü Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünya evine girmiş ve temmuz ayında ekranlara veda etmişti.

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşayan çiftin eylül ayında oğulları dünyaya gelmiş ve güzel haberi Simge Fıstıkoğlu'nun kardeşi Sinem Fıstıkoğlu, "Dünyanın en iyi kardeşi şimdi anne oldu. Maşallah deyin kardeşime, İyi dilekleriniz, her şey için teşekkürler" diyerek Instagram hesabından duyurmuştu.

Kısa süre önce oğlunu kucağına alan ünlü sunucu ekrana geri dönüyor. İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Fıstıkoğlu, 'Özlediniz biliyorum, ben de özledim az kaldı,. Dönüyorum şubatta görüşürüz" mesajını paylaştı.

simge

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simge fıstıkoğlu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu

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